Головна Новини дня Гетманцев пояснив наслідки війни на Близькому Сході

Гетманцев пояснив наслідки війни на Близькому Сході

Ua ru
Дата публікації: 8 березня 2026 20:06
Гетманцев розповів, як бойові дії на Близькому Сході вплинуть на Україну
Данило Гетманцев. Фото: Новини.LIVE

Очільник фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев розповів про потенційні наслідки війни на Близькому Сході для України. За його словами, вони залежатимуть від того, як довго триватимуть бойові дії.

Про це Данило Гетманцев розповів в інтервʼю Новини.LIVE.

Читайте також:

Загострення на Близькому Сході

"Якщо цей конфлікт буде короткочасним, то, безперечно, він мало позначиться на нашій економіці, на європейській економіці, і ми достатньо швидко оговтуємося від цих шоків, навіть з цим підвищенням цін на пальне, і все інше, що супроводжує на сьогодні, от прям на сьогодні цей конфлікт", — каже Гетманцев.

Водночас затяжна війна буде критичною для країн, що імпортують енергоносії. За його словами, позиція Ірану достатньо стійка та жорстока. Тегеран хоче затягувати це якомога довше і показувати неспроможність США та Ізраїлю, аби повністю "поставити їх на коліна".

"І в цьому контексті багато що говорить про те, що це може затягнутися. Якщо це затягнеться, то для економіки Європи, для економіки України це буде мати дуже важкі, дуже такі несприятливі наслідки у вигляді підвищення цін, передусім на енергоносії, на газ, на нафту, на паливо. А потім це все буде перекладатися, достатньо швидко, до речі, перекладатися буде, в першу чергу, на логістику, а потім на всі абсолютно товари і послуги, які продаються", — пояснив очільник фінансового комітету Ради.

Собівартість на енергоносії може зрости. За його словами, чим довше це буде, то йдеться про величезні гроші, які дуже важко витримати будь-якій економіці, яка не сидить на нафті, як на ресурсі. Зокрема, Іран пророкує 200 доларів за барель. Водночас Росія навпаки виграє від цього.

Щоб стабілізувати ринок, США почали демонтувати санкційний тиск на російський експорт, фактично відкриваючи можливості для діяльності тіньового флоту та повернення Індії до масштабних закупівель. У разі продовження бойових дій ця тенденція може посилитися.

Останні заяви Гетманцева

Голова фінансового комітету заявив, що в Україні АЗС можуть отримати штрафи, якщо не зможуть пояснити різкий стрибок цін на пальне. Раніше він звернувся до АМКУ на тлі різкого підвищення вартості. 

Крім того, Гетманцев наголосив, що бойові дії на Близькому Сході можуть суттєво вплинути на світові поставки нафти та нафтопродуктів.

США Іран Ізраїль Данило Гетманцев Україна економіка
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
