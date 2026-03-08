Гетманцев объяснил, как война на Ближнем Востоке повлияет на Украину

Даниил Гетманцев. Фото: Новини.LIVE

Председатель финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев заявил, что последствия войны на Ближнем Востоке для Украины будут зависеть от продолжительности боевых действий.

Об этом Даниил Гетманцев рассказал в интервью Новини.LIVE.

"Если этот конфликт будет кратковременным, то, безусловно, он мало скажется на нашей экономике, на европейской экономике, и мы достаточно быстро оправляемся от этих шоков, даже с этим повышением цен на топливо, и все остальное, что сопровождает на сегодня, вот прям на сегодня этот конфликт", — говорит Гетманцев.

В то же время затяжная война будет критической для стран, импортирующих энергоносители. По его словам, позиция Ирана достаточно устойчивая и жестокая. Тегеран хочет затягивать это как можно дольше и показывать несостоятельность США и Израиля, чтобы полностью "поставить их на колени".

"И в этом контексте многое говорит о том, что это может затянуться. Если это затянется, то для экономики Европы, для экономики Украины это будет иметь очень тяжелые, очень такие неблагоприятные последствия в виде повышения цен, прежде всего на энергоносители, на газ, на нефть, на топливо. А потом это все будет переводиться, достаточно быстро, кстати, переводиться будет, в первую очередь, на логистику, а затем на все абсолютно товары и услуги, которые продаются", — пояснил глава финансового комитета Рады.

Себестоимость на энергоносители может вырасти. По его словам, чем дольше это будет, то речь идет об огромных деньгах, которые очень трудно выдержать любой экономике, которая не сидит на нефти, как на ресурсе. В частности, Иран предсказывает 200 долларов за баррель. В то же время Россия наоборот выигрывает от этого.

Чтобы стабилизировать рынок, США начали демонтировать санкционное давление на российский экспорт, фактически открывая возможности для деятельности теневого флота и возвращения Индии к масштабным закупкам. В случае продолжения боевых действий эта тенденция может усилиться.

Глава финансового комитета заявил, что в Украине АЗС могут получить штрафы, если не смогут объяснить резкий скачок цен на топливо. Ранее он обратился в АМКУ на фоне резкого повышения стоимости.

Кроме того, Гетманцев отметил, что боевые действия на Ближнем Востоке могут существенно повлиять на мировые поставки нефти и нефтепродуктов.