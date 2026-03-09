В МИД Украины обратились к гражданам на фоне обострения на Ближнем Востоке

Взрыв в ОАЭ в результате иранской атаки. Фото: REUTERS/Amr Alfiky

В Министерстве иностранных дел Украины обратились к гражданам, которые сейчас находятся в странах Ближнего Востока. Им напомнили о формах для оповещения.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram в понедельник, 9 марта, передает Новини.LIVE.

Обращение МИД Украины к гражданам на Ближнем Востоке

Самолеты не летают над Израилем, Кувейтом, Катаром, ОАЭ, Ираном и Ираком.

"Международные аэропорты в Дубай (DXB) и Шарже (SHJ) функционируют с лимитированным количеством рейсов. Аэропорты Иордании, Саудовской Аравии, Ливана и Омана работают в штатном режиме", — говорится в сообщении.

А в течение 8 марта на "горячую линию" МИД поступило два обращения украинцев относительно обострения ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке из-за отмены авиарейсов. Всего с 28 февраля зафиксировано 84 обращения.

В МИД напомнили о формах для оповещения о ситуации и получения связи с дипломатическими учреждениями — Израиль, ОАЭ/Бахрейн, Кувейт, Иордания, Ирак, Катар, Саудовская Аравия, Ливан, Оман и Иран.

Пост МИД Украины. Фото: скриншот

Операция США и Израиля против Ирана

Штаты вместе с Израилем начали масштабную военную операцию против Ирана, поскольку опасаются, что Тегеран может создать ядерное оружие. Это угрожает региональной безопасности и меняет баланс сил на Ближнем Востоке. Стало известно о ликвидации верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

Впоследствии Иран начал атаковать соседние страны. В частности, речь идет об ОАЭ, Азербайджане, Турции, Кувейте и других.

Массированные удары наносят и по Ирану. Известно о поражении здания, где проходили выборы нового лидера, а также ядерного объекта возле Тегерана.

В то же время в МАГАТЭ сообщили, что пока нет доказательств создания Ираном ядерной бомбы, но нельзя подтвердить мирный характер ядерной программы.

Лидер США Дональд Трамп требует полной капитуляции от Ирана, но в Тегеране отметили, что это "остается лишь мечтой". В то же время лидер Ирана Масуд Пезешкиан попросил прощения за удары по соседним странам, но впоследствии атаки продолжились.

Ситуация на Ближнем Востоке — как реагируют в Украине

Президент Владимир Зеленский отметил, что затяжные боевые действия на Ближнем Востоке повлияют на поддержку Украины. Кроме того, сегодня он провел заседание Ставки о боевых действиях в Иране.

Ранее глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев рассказал о последствиях войны на Ближнем Востоке для Украины.