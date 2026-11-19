Президент США Дональд Трамп, голова КНР Сі Цзіньпінь та російський диктатор Володимир Путін на полях саміту АТЕС. Фото: Getty Images

19 листопада у Шеньчжені відбувся саміт Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС), у якому взяли участь президент США Дональд Трамп, голова КНР Сі Цзіньпінь та російський диктатор Володимир Путін. На полях цього саміту вони вперше провели тристоронню зустріч.

Новини.LIVE розповідає, що відбувалося на полях саміту АТЕС, про що говорили лідери Китаю та США з Путіним та найгучніші їхні заяви.

Реклама

Зустріч Сі Цзіньпіня, Трампа та Путіна: хронологія та головні заяви

За день до початку саміту, 18 листопада, до Шеньчженя прилетів лідер США Дональд Трамп, до слова, перед цією поїздкою він стверджував, що збирався порушити на тристоронній зустрічі питання закінчення війни РФ проти України. Як відомо, Дональда китайський президент зустрічав в аеропорту особисто.

До речі, перед візитом Трампа, Сі Цзіньпінь встиг провести зустріч із Путіним, на якій вони обговорили розвиток відносин між Росією та Китаєм, торгівлю, а от війну в Україні вони вдвох не обговорювали. Того ж вечора, 18 листопада, Трамп, Путін та Сі Цзіньпінь ненадовго зібралися разом на короткотривалу зустріч.

Чималий ажіотаж у мережі також викликало й те, що Трамп під час зустрічі з Путіним радів моменту і назвав його своїм другом. До слова, президент США заявляв, що чекає продуктивної розмови з російським диктатором, яка може стати "початком чогось хорошого". Зокрема, Дональд Трамп заявляв, що Вашингтон хоче допомогти завершенню війни проти України та наголосив, що цього самого хоче й Китай.

Читайте також:

Тристоронні переговори Китаю, Росії та США тривали протягом 1 години та 20 хвилин. До слова, саме китайський лідер головував на цій зустрічі. Цікаво, що після неї лідери не робили заяв пресі, а Трамп поспіхом покинув місце проведення переговорів, прямуючи на американську військову базу Ендрюс.

Пізніше у Кремлі повідомили, що питання завершення війни в Україні було один із найголовніших під час зустрічі. Зокрема, за словами помічника Путіна, про це говорили 40 хвилин.

Зокрема, після тристоронньої зустрічі Путін, Трамп та Сі Цзіньпінь ухвалили спільну декларацію. У документі йдеться про реформування ООН, ядерну безпеку та енергетичну співпрацю, а от про Україну — ні слова.

Під час відкритої частини зустрічі лідерів Китаю, США та Росії пролунали й гучні заяви. Трамп, виступ якого тривав понад чотири хвилини сказав:

США, Росія та Китай як три найбільші ядерні держави мають унікальну можливість скоротити кількість ядерних озброєнь і зменшити ризик їх застосування;

Іран не повинен отримати ядерну зброю;

Війна Росії проти України була головною темою його тривалої розмови з Путіним. Трамп також висловив сподівання, що обидві сторони хочуть завершення війни ;

його тривалої розмови з Путіним. Трамп також висловив сподівання, що ; Міжнародний кримінальний суд вийшов з-під контролю.

Сі Цізьніпінь у своєму виступі згадав Україну та Іран:

Китай, США та Росія мають подавати приклад відповідальної взаємодії на тлі глобальних змін;

Співпраця між великими державами є безальтернативним шляхом;

Міжнародна спільнота очікує, що великі держави докладатимуть більше зусиль для сприяння примиренню;

Необхідно врегулювати війни в Україні та Ірані.

Путін говорив найменше й наголошував на "енергетичній безпеці":

Глобальні та регіональні економічні зв'язки;

Продовольча та енергетична безпека;

Врегулювання регіональних конфліктів, зокрема війни в Україні.

Він повідомив, що США, Китай і Росія мають спільні інтереси в урегулюванні таких конфліктів. За словами Путіна, питання війни в Україні також обговорювали під час його окремої зустрічі з Трампом.

Зробив Путін також й інші гучні заяви, наприклад, пообіцяв "болючу відповідь" на удар України по Кримському мосту. Зокрема, російський диктатор розповів, що він нібито на Радбезі РФ розглядав можливість припинення вогню проти України в "окремих сферах", але після ураження мосту, який з'єднує анексований Крим з Росією, передумав.

"Відповіді РФ на атаки по Кримському мосту будуть набагато болючішими", — сказав він й додав, що морська переправа нібито вже давно не використовується у військових цілях.

Також він наголосив, що Москва нібито готова до діалогу з Києвом, погодився, що безпека України має бути вписана у європейську безпеку та підкреслив — РФ не готується до війни з Європою у 2030 році.

Раніше Новини.LIVE писав, що Володимир Путін позитивно оцінив тристоронню зустріч із Дональдом Трампом та Сі Цзіньпіньом й висловив сподівання на те, що переговори у такому форматі продовжуватимуться й у майбутньому.

До слова, колишній радник Трампа Джон Болтон під час The Atlantic Summit у Вашингтоні, де була присутня журналістка Новини.LIVE Уляна Бойчук, розповідав, що Китай допомагає Росії у війні проти України тільки тому, що хоче мати контроль над РФ. Також він висловив побоювання про те, що зближення Росії та Китаю може стати загрозою для США.

Крім того, Болтон також пояснював, що президент США Дональд Трамп захоплюється владою Володимира Путіна та Сі Цзіньпіня.