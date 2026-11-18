Президент США Дональд Трамп та Президент Китаю Сі Цзіньпін. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп прибув до китайського Шеньчженя після участі в саміті країн Південно-Східної Азії в Манілі. На 19 листопада заплановані його переговори з лідерами Китаю та Росії — Сі Цзіньпіном і Володимиром Путіним. Це буде перша зустріч трьох президентів у тристоронньому форматі.

Про це повідомляє BBC, інформує Новини.LIVE.

Реклама

Коли відбудуться зустрічі Трампа із Сі та Путіним

За планом Білого дому, 19 листопада о 06:45 за київським часом Трамп має провести окрему зустріч із головою КНР Сі Цзіньпіном. Тристоронні переговори за участю президента Росії Володимира Путіна заплановані на 08:30.

Зустрічі відбудуться на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС), який проходить у Шеньчжені.

Що Трамп хоче обговорити з лідерами Китаю та Росії

Перед поїздкою до Китаю американський президент заявив, що хоче порушити під час переговорів із Сі Цзіньпіном і Володимиром Путіним питання завершення війни Росії проти України.

Читайте також:

Тристороння зустріч стане першим форматом переговорів за участю лідерів США, Китаю та Росії. Водночас конкретні домовленості, яких можуть досягти президенти, наразі невідомі.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що Володимир Путін 18 листопада зустрівся із головою КНР Сі Цзіньпіном у китайському Шеньчжені. Лідери обговорили двосторонні відносини, торгівлю та міжнародну ситуацію. Путін заявив про стабільну співпрацю Москви й Пекіна, а Сі закликав поглиблювати партнерство між країнами.

Також Новини.LIVE писали, що Дональд Трамп допускав можливість зустрічі з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином під час поїздки до Китаю на саміт АТЕС. Американський президент зазначав, що така зустріч залежатиме від Сі Цзіньпіна, однак у Пхеньяні раніше заявляли про відсутність намірів проводити переговори зі США.