Президент США Дональд Трамп и президент Китая Си Цзиньпин. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп прибыл в китайский Шэньчжэнь после участия в саммите стран Юго-Восточной Азии в Маниле. На 19 ноября запланированы его переговоры с лидерами Китая и России — Си Цзиньпином и Владимиром Путиным. Это будет первая встреча трех президентов в трехстороннем формате.

Об этом сообщает BBC, информирует Новини.LIVE.

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Когда состоятся встречи Трампа с Си и Путиным

Согласно плану Белого дома, 19 ноября в 06:45 по киевскому времени Трамп должен провести отдельную встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. Трехсторонние переговоры с участием президента России Владимира Путина запланированы на 08:30.

Встречи состоятся в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который проходит в Шэньчжэне.

Что Трамп хочет обсудить с лидерами Китая и России

Перед поездкой в Китай американский президент заявил, что хочет поднять в ходе переговоров с Си Цзиньпином и Владимиром Путиным вопрос о прекращении войны России против Украины.

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Трехсторонняя встреча станет первым форматом переговоров с участием лидеров США, Китая и России. В то же время конкретные договоренности, которых могут достичь президенты, пока неизвестны.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что 18 ноября Владимир Путин встретился с председателем КНР Си Цзиньпином в китайском Шэньчжэне. Лидеры обсудили двусторонние отношения, торговлю и международную обстановку. Путин заявил о стабильном сотрудничестве Москвы и Пекина, а Си призвал углублять партнерство между странами.

Также Новини.LIVE писали, что Дональд Трамп допускал возможность встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном во время поездки в Китай на саммит АТЭС. Американский президент отмечал, что такая встреча будет зависеть от Си Цзиньпина, однако в Пхеньяне ранее заявляли об отсутствии намерений вести переговоры с США.