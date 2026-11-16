Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп 16 ноября заявил, что во время поездки в Китай на этой неделе может провести переговоры с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. По словам американского президента, возможность такой встречи зависит от председателя КНР Си Цзиньпина. В то же время ранее в Вашингтоне заявляли, что таких переговоров в ближайшее время не планируется.

Об этом Трамп рассказал во время общения с журналистами, передает Новини.LIVE.

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Что Трамп сказал о встрече с Ким Чен Ыном

Перед вылетом из Белого дома американский президент рассказал о предстоящей поездке на Филиппины и в Китай, а также о запланированных переговорах с лидерами КНР и России.

Трамп не уточнил, каких именно результатов ожидает от возможной встречи с северокорейским лидером.

"Это будет хорошо. У нас есть шанс многого добиться", — сказал Трамп.

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По данным Reuters, Пхеньян ранее публично заявлял, что пока не намерен проводить переговоры с американским президентом.

Представительство Северной Кореи при ООН также не ответило на запрос журналистов относительно возможной встречи.

Кроме того, Трамп уже неоднократно говорил о предстоящих переговорах с Ким Чен Ыном, которые в итоге не состоялись. В частности, такая ситуация сложилась во время его поездки в Азию в прошлом году.

Предыдущие встречи Трампа и Ким Чен Ына

Во время своего первого президентского срока в 2017–2021 годах Трамп несколько раз лично встречался с северокорейским лидером.

Одна из таких встреч состоялась в июне 2019 года в демилитаризованной зоне на границе Северной и Южной Кореи.

После возвращения в Белый дом Трамп также неоднократно выражал желание возобновить личные контакты с Ким Чен Ыном.

Встреча Трампа, Си Цзиньпина и Путина в Китае

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что Министерство иностранных дел Китая официально подтвердило трехстороннюю встречу главы КНР Си Цзиньпина, президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина. Переговоры запланированы на четверг, 19 ноября, в китайском городе Шэньчжэнь.

Также Новини.LIVE писали, что канцлер Германии Фридрих Мерц обратился к Трампу накануне его переговоров с Путиным. Он призвал американского президента избегать неожиданных решений в отношении Украины во время предстоящей встречи.