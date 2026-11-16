Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп 16 листопада заявив, що під час поїздки до Китаю цього тижня може провести переговори з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином. За словами американського президента, можливість такої зустрічі залежить від голови КНР Сі Цзіньпіна. Водночас раніше у Вашингтоні заявляли, що таких переговорів найближчим часом не планують.

Про це Трамп розповів під час спілкування з журналістами, передає Новини.LIVE.

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Що Трамп сказав про зустріч із Кім Чен Ином

Перед відльотом із Білого дому американський президент розповів про майбутню поїздку на Філіппіни та до Китаю, а також про заплановані переговори з лідерами КНР і Росії.

Трамп не уточнив, яких саме результатів очікує від можливого спілкування з північнокорейським лідером.

"Це буде добре. У нас є шанс багато чого досягти", — сказав Трамп.

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За даними Reuters, Пхеньян раніше публічно заявляв, що наразі не має наміру проводити переговори з американським президентом.

Представництво Північної Кореї при ООН також не відповіло на запит журналістів щодо можливої зустрічі.

Крім того, Трамп уже неодноразово говорив про майбутні переговори з Кім Чен Ином, які зрештою не відбувалися. Зокрема, така ситуація була під час його поїздки до Азії минулого року.

Попередні зустрічі Трампа та Кім Чен Ина

Під час свого першого президентського терміну у 2017–2021 роках Трамп кілька разів особисто зустрічався з північнокорейським лідером.

Одна з таких зустрічей відбулася у червні 2019 року в демілітаризованій зоні на кордоні Північної та Південної Кореї.

Після повернення до Білого дому Трамп також неодноразово висловлював бажання відновити особисті контакти з Кім Чен Ином.

Зустріч Трампа, Сі Цзіньпіна та Путіна в Китаї

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що Міністерство закордонних справ Китаю офіційно підтвердило тристоронню зустріч голови КНР Сі Цзіньпіна, президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна. Переговори заплановані на четвер, 19 листопада, у китайському місті Шеньчжень.

Також Новини.LIVE писали, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц звернувся до Трампа напередодні його переговорів із Путіним. Він закликав американського президента уникнути несподіваних рішень щодо України під час майбутньої зустрічі.