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Головна Новини дня Жодних сюрпризів: Мерц звернувся до Трампа перед переговорами з Путіним

Жодних сюрпризів: Мерц звернувся до Трампа перед переговорами з Путіним

Ua ru
14 листопада 2026 23:14
Мерц закликав Трампа не робити сюрпризів щодо України на переговорах із Путіним Reuters
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Фото: Reuters

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц звернувся до президента США Дональда Трампа напередодні його запланованої зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним. Переговори мають відбутися наступного тижня в Китаї на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва.

Про це пише Sky News, передає Новини.LIVE.

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Чого Мерц очікує від Трампа перед зустріччю з Путіним

Під час виступу в Дубліні Мерц заявив, що європейські партнери побоюються повторення сценарію, подібного до зустрічі в Анкориджі. Тому він закликав американську сторону не ухвалювати несподіваних рішень щодо України та продовжувати координувати дії з європейськими союзниками.

"Будь ласка, жодних сюрпризів. Продовжуйте діяти як частина "команди Європи" та "команди України", — наголосив канцлер.

Також Мерц відкинув пропозицію Росії зробити архітектуру безпеки Європи центральною темою майбутніх переговорів. Він зазначив, що основою європейської системи безпеки вже є НАТО.

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За словами канцлера, головним предметом обговорення мають стати умови, за яких можна буде гарантувати безпеку України після завершення війни. Водночас він підкреслив, що першочерговим завданням залишається досягнення миру.

Як повідомляли Новини.LIVE, уряд Німеччини розглядає можливість особистої зустрічі канцлера Фрідріха Мерца з Володимиром Путіним. За даними Die Zeit, у Берліні заявили, що під час переговорів в Абу-Дабі вже узгодили базові принципи подальшого діалогу щодо України. 

Як повідомляли Новини.LIVE, за результатами опитування INSA, 82% жителів Німеччини незадоволені роботою Мерца, тоді як позитивно оцінюють його діяльність 13%. У січні ці показники становили 64% і 24% відповідно.

Німеччина володимир путін переговори Дональд Трамп Фрідріх Мерц мирні переговори
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія

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