Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Фото: Reuters

У Німеччині невдоволення роботою канцлера Фрідріха Мерца зросло до рекордного рівня. За останніми даними, 82% німців наразі незадоволені його діяльністю, тоді як позитивно оцінюють його роботу лише 13% опитаних.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на видання BILD, яке посилається на результати опитування INSA.

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Що відомо про рейтинги в Німеччині

Згідно з опитуванням, на даний момент невдоволення роботою канцлера Мерца сягнуло 82%, що є рекордом. При цьому задоволені його діяльністю лише 13%. Для порівняння: у січні канцлера підтримували 24%, а незадоволених було 64%.

Такі ж показники має урядова коаліція ХДС/ХСС та СДПН. Серед опитаних 82% незадоволені та 13% задоволені.

Також 60% респондентів заявили, що їхнє особисте становище погіршилося після приходу до влади нинішньої коаліції. І лише 6% сказали, що стали жити краще, а ще 29% не помітили жодних змін.

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Якщо говорити про партії, то показники політичних сил згідно з опитуванням INSA такі:

опозиційну «Альтернативу для Німеччини» (АДН) підтримують 29% респондентів;

правлячий блок ХДС/ХСС втратив один процентний пункт і опустився до 19%;

партія «Зелені» — 15%;

СДПН — 14%;

«Ліва партія» — 10%;

СвДП — 5%.

Результати опитування INSA. Фото: Новини.LIVE

Як повідомляли Новини.LIVE, у Євросоюзі посилюється невдоволення політичними лідерами, зокрема в Німеччині та Франції. Водночас на політичній арені активізувалася опозиція, що може суттєво вплинути на подальшу політику ЄС та його підтримку України.

Також ми писали, що, за словами канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, більшість німців підтримують Україну.