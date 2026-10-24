Канцлер Германии Фридрих Мерц. Фото: Reuters

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Россия стремится ежедневно дестабилизировать страну. Он также подчеркнул угрозы со стороны экстремистских партий внутри Германии и внешних сил. Мерц назвал угрозу со стороны России масштабной.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на DW.

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Мерц заявил об угрозах безопасности Германии

Фридрих Мерц обратил внимание на вызовы, с которыми сталкивается Германия, в частности из-за деятельности экстремистских партий и действий внешних государств. Говоря о необходимости защиты страны и европейской безопасности, канцлер поднял вопрос о том, как противостоять этим угрозам.

"Как нам защитить нашу свободу и безопасность в Европе в условиях растущих угроз со стороны экстремистов внутри страны и внешних государств?", — спросил канцлер.

Германия является одним из крупнейших военных и политических союзников Украины. В последние месяцы страна находится в состоянии повышенной готовности к диверсионным актам.

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В частности, рядом с украинским грузовым самолетом в аэропорту Лейпцига обнаружили дрон со взрывчаткой. Берлин заявил, что за попыткой нападения стоит Москва.

Новини.LIVE сообщали, что Фридрих Мерц уже заявлял о том, что Россия стремится дестабилизировать Европу и подорвать ее демократические институты. По его словам, европейские страны, в частности Германия, до сих пор недооценивают масштабы российской угрозы. Мерц подчеркнул, что Европа продолжит поддерживать Украину и укреплять собственную оборону, чтобы уменьшить зависимость от США.

Новини.LIVE писали, что посол Германии в Украине Борис Руге заявил, что Берлин не планирует возвращаться к энергетической зависимости от России. По его словам, предыдущие попытки Германии и других европейских стран построить партнерство с Москвой потерпели неудачу. Дипломат подчеркнул, что Россия выбрала войну и агрессивную политику вместо сотрудничества.