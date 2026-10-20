Мерц о планах Путина по дестабилизации Евросоюза и уничтожению демократии

Канцлер Германии Фридрих Мерц. Фото: Reuters

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что российский лидер Владимир Путин стремится не только захватить украинские территории, но и дестабилизировать всю Европу. По его словам, европейские страны до сих пор недостаточно осознают масштабы российской угрозы, в то время как Москва пытается подорвать демократические институты, открытые общества и европейскую интеграцию.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на интервью Фридриха Мерца изданию Bloomberg.

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Фридрих Мерц и Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Мерц назвал главную угрозу со стороны России

По словам канцлера, наибольшая угроза исходит от влияния Москвы на европейские общества. Он считает, что Россия пытается дестабилизировать политический порядок Европы, но многие европейцы, в частности немцы, недооценивают эту опасность.

"Россия находится на пути к дестабилизации всего политического порядка на нашем европейском континенте", — заявил Мерц.

Канцлер подчеркнул, что цели Кремля выходят далеко за пределы территории Украины. По его мнению, российское руководство воспринимает демократические государства и европейскую интеграцию как угрозу собственной политической системе.

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Мерц также обратил внимание на финансовую нагрузку, которую несут европейские государства из-за поддержки Украины. Германия и другие союзники финансируют украинскую оборону без американского участия в покрытии соответствующих расходов.

По словам Мерца, несмотря на значительное давление на бюджеты, европейские страны намерены продолжать помощь Украине до завершения войны.

Канцлер отметил, что во время встреч с президентом США Дональдом Трампом пытается убедить его в важности стабильной Европы для американских интересов. При этом европейские правительства уже начали реформирование оборонных систем, чтобы уменьшить зависимость от Вашингтона и усилить собственные возможности.

"Мы слышим тревожный сигнал. И мы пытаемся привести себя в такое положение, которое позволит нам быть достаточно сильными, чтобы конкурировать и самостоятельно защищать себя в рамках НАТО", — добавил Мерц.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер могут отправиться в Норвегию на переговоры по Украине. Ожидается, что участие в них может принять Владимир Зеленский.

Также Новини.LIVE писал, что Зеленский в Киеве встретился с представителями американской оборонной компании Lockheed Martin. Стороны обсудили увеличение поставок систем Patriot и перехватчиков баллистических ракет, производство которых компания наращивает.