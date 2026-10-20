Мерц попередив про плани Путіна дестабілізувати Євросоюз та знищити демократію

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Фото: Reuters

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що російський лідер Володимир Путін прагне не лише захопити українські території, а й дестабілізувати всю Європу. За його словами, європейські країни досі недостатньо усвідомлюють масштаби російської загрози, тоді як Москва намагається підірвати демократичні інститути, відкриті суспільства та європейську інтеграцію.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на інтерв'ю Фрідріха Мерца виданню Bloomberg.

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Фрідріх Мерц та Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Мерц назвав головну загрозу з боку Росії

За словами канцлера, найбільша загроза йде від впливу Москви на європейські суспільства. Він вважає, що Росія намагається дестабілізувати політичний порядок Європи, але багато європейців, зокрема німців, недооцінюють цю небезпеку.

"Росія перебуває на шляху до дестабілізації всього політичного порядку на нашому європейському континенті", — заявив Мерц.

Канцлер наголосив, що цілі Кремля виходять далеко за межі території України. На його думку, російське керівництво сприймає демократичні держави та європейську інтеграцію як загрозу власній політичній системі.

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Європа готується самостійно протистояти загрозам

Мерц також звернув увагу на фінансове навантаження, яке несуть європейські держави через підтримку України. Німеччина та інші союзники фінансують українську оборону без американської участі в покритті відповідних витрат.

За словами Мерца, попри значний тиск на бюджети, європейські країни мають намір продовжувати допомогу Україні до завершення війни.

Канцлер зазначив, що під час зустрічей із президентом США Дональдом Трампом намагається переконати його у важливості стабільної Європи для американських інтересів. При цьому європейські уряди вже розпочали реформування оборонних систем, щоб зменшити залежність від Вашингтона та посилити власні можливості.

"Ми чуємо тривожний сигнал. І ми намагаємося привести себе в таке становище, яке дозволить нам бути достатньо сильними, щоб конкурувати та самостійно захищати себе в рамках НАТО", — додав Мерц.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що спецпредставники президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер можуть вирушити до Норвегії на перемовини щодо України. Очікується, що участь в них може взяти Володимир Зеленський.

Також Новини.LIVE писав, що Зеленський у Києві зустрівся з представниками американської оборонної компанії Lockheed Martin. Сторони обговорили збільшення постачання систем Patriot і перехоплювачів балістичних ракет, виробництво яких компанія нарощує.