Зеленський обговорив постачання Patriot і F-16 із компанією США

Зустріч української сторони і американської компанії Lockheed Martin. Фото: x.com/ZelenskyyUa

Президент України Володимир Зеленський провів у Києві зустріч із представниками американської оборонної компанії Lockheed Martin, під час якої обговорили збільшення постачання засобів ППО та розширення співпраці щодо винищувачів F-16 та Patriot. Повідомляється, що Україна зацікавлена в закупівлі додаткових перехоплювачів балістичних ракет.

Про це глава держави повідомив у своєму дописі Facebook, передає Новини.LIVE.

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Зеленський обговорив із Lockheed Martin збільшення постачання Patriot

Як відомо, системи ППО Patriot і винищувачі F-16 відіграють чималу роль у захисті України від атак РФ. Саме вони допомагають успішно ліквідовувати балістичні ракети й реактивні ударні БпЛА. Володимир Зеленський зазначив, що наразі з обома напрямками "непросто". Але українська сторона розраховує на ці постачання, щоб захистити власне населення.

"Обговорили, як можемо розширити та збільшити постачання. Зараз компанія нарощує виробництво перехоплювачів балістики. Розраховуємо, що частину з них зможемо закупити, щоб захистити більше життів", — написав він.

Україна прагне ремонтувати F-16 на власній території

Ще одним питанням переговорів стало технічне обслуговування українських винищувачів F-16. Наразі держава працює над тим, щоб ремонт літаків можна було здійснювати безпосередньо всередині країни.

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"Також намагаємося зробити все, щоб обслуговування та ремонт F-16 відбувалися в Україні. Дякую за зустріч. Важливо, що Lockheed Martin присутня в Україні. Робимо зі свого боку все, щоб наше партнерство розширювалось", — подякував Зеленський іноземним партнерам.

Ми писали, що Україна очікує амуніцію для F-16 від Фінляндії. Президент Володимир Зеленський повідомив, що саме зараз забезпечує збиття реактивних "шахедів", якими РФ масовано атакує Україну.

Новини.LIVE інформували, що український лідер заявив на пресконференції з представниками країн ЄС —державі бракує ракет Patriot, адже більшість постачають на Близький Схід. На думку Зеленського, Україна не є головним пріоритетом для постачання перехоплювачів PAC-2 і PAC-3.