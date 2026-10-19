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Главная Новости дня Зеленский обсудил поставки Patriot и F-16 с компанией Lockheed Martin

Зеленский обсудил поставки Patriot и F-16 с компанией Lockheed Martin

Ua ru
19 октября 2026 21:22
Зеленский обсудил поставки Patriot и F-16 с американской компанией
Встреча представителей украинской стороны и американской компании Lockheed Martin. Фото: x.com/ZelenskyyUa

Президент Украины Владимир Зеленский провел в Киеве встречу с представителями американской оборонной компании Lockheed Martin, в ходе которой обсудили увеличение поставок средств ПВО и расширение сотрудничества в отношении истребителей F-16 и систем Patriot. Сообщается, что Украина заинтересована в закупке дополнительных перехватчиков баллистических ракет.

Об этом глава государства сообщил в своём посте в Facebook, передаёт Новини.LIVE.

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Зеленский обсудил с Lockheed Martin увеличение поставок Patriot

Как известно, системы ПВО Patriot и истребители F-16 играют немалую роль в защите Украины от атак РФ. Именно они помогают успешно сбивать баллистические ракеты и реактивные ударные БПЛА. Владимир Зеленский отметил, что сейчас с обоими направлениями "непросто". Но украинская сторона рассчитывает на эти поставки, чтобы защитить собственное население.

"Обсудили, как мы можем расширить и увеличить поставки. Сейчас компания наращивает производство перехватчиков баллистических ракет. Рассчитываем, что часть из них мы сможем закупить, чтобы защитить больше жизней", — написал он.

Украина стремится ремонтировать F-16 на своей территории

Еще одним вопросом переговоров стало техническое обслуживание украинских истребителей F-16. В настоящее время государство работает над тем, чтобы ремонт самолетов можно было осуществлять непосредственно внутри страны.

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"Также стараемся сделать все, чтобы обслуживание и ремонт F-16 происходили в Украине. Спасибо за встречу. Важно, что Lockheed Martin присутствует в Украине. Со своей стороны делаем все, чтобы наше партнерство расширялось", — поблагодарил Зеленский иностранных партнеров.

Мы писали, что Украина ожидает поставку боеприпасов для F-16 из Финляндии. Президент Владимир Зеленский сообщил, что именно сейчас обеспечивает сбивание реактивных "шахедов", которыми РФ массированно атакует Украину.

Новини.LIVE сообщали, что украинский лидер заявил на пресс-конференции с представителями стран ЕС, что стране не хватает ракет Patriot, поскольку большая часть поставляется на Ближний Восток. По мнению Зеленского, Украина не является главным приоритетом для поставок перехватчиков PAC-2 и PAC-3.

Владимир Зеленский США война в Украине F-16 Patriot баллистические ракеты
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна

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