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Главная Новости дня Зеленский: Украине не хватает ракет Patriot, большую часть поставляют на Ближний Восток

Зеленский: Украине не хватает ракет Patriot, большую часть поставляют на Ближний Восток

Ua ru
16 октября 2026 14:51
Зеленский заявил о нехватке ракет Patriot для Украины
Срочная новость. Иллюстрация: Новини.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский 16 октября во время пресс-конференции с лидерами ЕС в Брюсселе заявил о значительном дефиците ракет для систем Patriot. По его словам, Украина не является главным приоритетом в поставках перехватчиков PAC-2 и PAC-3, поскольку большинство ракет направляется на Ближний Восток. Украина получает их в рамках программы PURL, которую финансируют европейские партнеры, но из-за нехватки вынуждена собирать по несколько единиц в разных странах. Этими ракетами украинские военные в первую очередь защищают критически важную инфраструктуру, в частности энергетические объекты.

Об этом стало известно из пресс-конференции Владимира Зеленского с лидерами ЕС, передает Новини.LIVE.

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Почему Украине не хватает ракет Patriot

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Юлия Шепилова - редактор ленты новостей
Автор:
Юлия Шепилова

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