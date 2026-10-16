Зеленский заявил о нехватке ракет Patriot для Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский 16 октября во время пресс-конференции с лидерами ЕС в Брюсселе заявил о значительном дефиците ракет для систем Patriot. По его словам, Украина не является главным приоритетом в поставках перехватчиков PAC-2 и PAC-3, поскольку большинство ракет направляется на Ближний Восток. Украина получает их в рамках программы PURL, которую финансируют европейские партнеры, но из-за нехватки вынуждена собирать по несколько единиц в разных странах. Этими ракетами украинские военные в первую очередь защищают критически важную инфраструктуру, в частности энергетические объекты.

Об этом стало известно из пресс-конференции Владимира Зеленского с лидерами ЕС, передает Новини.LIVE.

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Почему Украине не хватает ракет Patriot

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