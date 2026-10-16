Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 16 октября, в пятницу, что ограничения в работе Starlink создали серьезные трудности для украинских военных, в частности в вопросах логистики и защиты гражданского населения. В то же время Украина сотрудничает с партнерами, в частности с Францией, чтобы получить дополнительные возможности спутниковой связи.

Об этом глава государства сообщил во время пресс-брифинга в Брюсселе, передает Новини.LIVE.

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Зеленский прокомментировал ситуацию со Starlink в Брюсселе 16 октября

Глава государства сообщил, что украинские военные на передовой порой неделями и месяцами находятся на позициях под постоянным наблюдением российских БПЛА. Для доставки еды и воды таким подразделениям используются дроны со Starlink, которые должны двигаться на высокой скорости. Он пояснил, что подобные ограничения в работе системы значительно затруднили обеспечение военных и защиту мирного населения.

"Отключали логистику и отключали защиту гражданского населения. Поэтому это очень неприятно", — сказал Зеленский.

Отдельно он заявил, что ограничения на работу Starlink для украинских военных до сих пор не сняты полностью.

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Украина ищет дополнительные возможности спутниковой связи

Как сообщил президент, в настоящее время Украина ведет переговоры с международными партнерами об альтернативных возможностях спутниковой связи. В настоящее время ведется сотрудничество с Францией в этом направлении, но пока речь не идет о полной замене Starlink. Основная цель — иметь дополнительные варианты связи.

"Мы не говорим о замене Starlink. То есть мы работаем с некоторыми странами, включая Францию, чтобы иметь дополнительные возможности", — сказал Зеленский на пресс-брифинге в Брюсселе в пятницу.

Мы писали, что Франция обеспечивает две трети разведывательных данных для Украины. Также разведывательная и техническая поддержка предоставляется Великобританией, Германией, Норвегией и другими партнерами ЕС.

Новини.LIVE сообщали , что, несмотря на то, что администрация Трампа отрицает свою причастность к ограничению Starlink в Украине, издание Reuters сообщило, что именно Белый дом инициировал это. Известно, что Минобороны США получило соответствующее указание.