Starshield для Украины ограничили по приказу из Белого дома

Военная и спутниковая антенна системы Starlink. Фото: Getty Images

Решение об ограничении работы спутниковой системы Starshield (военного пакета Starlink) для Украины поступило из Белого дома США. Отмечается, что руководство Министерства обороны США получило соответствующее указание, однако кто именно в администрации президента Дональда Трампа инициировал ограничение, неизвестно.

Об этом сообщает Reuters, передает Новини.LIVE.

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Как ограничения Starshield повлияли на Украину

Ограничения затруднили украинским военным нанесение ударов по российским подразделениям и логистике на оккупированных территориях. Также они замедлили работу дронов-перехватчиков, которые используются для уничтожения российских беспилотников типа "Шахед".

По данным украинского Минобороны, по состоянию на 15 октября приемники снова работали во время движения, но только при скорости до 160 км/ч.

Что известно о Starshield

Starshield — это военная версия спутникового сервиса Starlink, которую компания SpaceX разработала для государственных заказчиков и нужд национальной безопасности. Систему использует, в частности, Пентагон, который является её крупнейшим заказчиком.

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Генеральный директор SpaceX Илон Маск заявлял в соцсети X, что Starshield принадлежит правительству США и находится под его контролем. По его словам, решения об ограничении скорости или использовании системы принимают американские военные или президент.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что 14 октября проблемы в работе спутниковой связи Starlink, которую используют украинские военные, обострили разногласия между Киевом и Вашингтоном. Тогда в администрации Трампа отрицали причастность к ограничениям.

Также Новини.LIVE писали, что сенатор США Том Тиллис планирует обратиться к генеральному инспектору Министерства обороны США с просьбой расследовать обстоятельства введения ограничений. Он предположил, что проблема могла возникнуть на уровне Starshield, связанной с Пентагоном системы, а не Starlink или компании SpaceX.