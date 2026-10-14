Федоров заявил о возобновлении работы Starlink для ударных дронов и перехватчиков

Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров. Фото: facebook.com/mykhailofedorov.com.ua/

Работу спутниковой связи Starlink восстанавливают после введенных ограничений, которые повлияли на использование украинских беспилотников. По словам Михаила Федорова, благодаря этому ударные дроны и дроны-перехватчики должны снова получить возможность выполнять свои задачи, но только на скорости до 160 км в час.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на заявление бывшего министра обороны.

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Антенна Starlink. Фото: Reuters

Федоров сообщил о восстановлении работы Starlink

По словам Федорова, работу Starlink на скорости до 160 км/ч восстанавливают. Это должно позволить украинским военным снова использовать спутниковую связь для ударных беспилотников и дронов-перехватчиков.

"Работа Starlink на скорости до 160 км/ч восстанавливается. Ударные дроны и дроны-перехватчики должны снова полететь", — сообщил Федоров.

При этом вопрос скоростных ограничений остается актуальным для системы Starshield. По словам Федорова, следующей задачей является их полная отмена.

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"Теперь нужно поработать над тем, чтобы вообще убрать ограничения скорости для Starshield", — подчеркнул бывший министр.

Федоров также поблагодарил владельца Starlink Илона Маска за поддержку и выразил надежду на ее продолжение.

Маск объяснил, кто отвечает за ограничения Starshield

В ответ на заявление Федорова американский миллиардер подчеркнул, что системы Starshield принадлежат правительству США и находятся под его контролем.

По словам Маска, решения об ограничениях скорости или использования этих систем принимают американские военные и в конечном итоге президент Соединенных Штатов.

"Системы Starshield принадлежат правительству США и контролируются им. Любые ограничения скорости или использования определяются американскими военными и, в конечном итоге, президентом США", — заявил Маск.

Маск также объяснил разницу между Starshield и Starlink. По его словам, Starlink является коммерческим сервисом, который принадлежит компании SpaceX и находится под ее управлением. Использование Starlink может быть ограничено гражданскими или оборонными задачами. Применение системы для наступательных военных операций, по его утверждению, является неприемлемым для коммерческой компании.

Сообщение Илона Маска. Фото: скриншот

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к владельцу компании SpaceX с призывом восстановить полноценную работу Starlink для украинских военных. Глава государства предупредил, что ограничения спутниковой связи могут привести к значительным человеческим потерям, поскольку беспилотники используют, в частности, для противодействия российским воздушным атакам.

Ранее портал Новини.LIVE рассказывал о критике американской администрации со стороны Зеленского. Он подчеркнул, что Вашингтон должен оставаться беспристрастным посредником между Украиной и Россией.