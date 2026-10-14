Федоров заявив про відновлення Starlink для ударних дронів та перехоплювачів

Колишній міністр оборони України Михайло Федоров. Фото: facebook.com/mykhailofedorov.com.ua/

Роботу супутникового зв'язку Starlink відновлюють після запроваджених обмежень, які вплинули на використання українських безпілотників. За словами Михайла Федорова, завдяки цьому ударні дрони та дрони-перехоплювачі повинні знову отримати можливість виконувати свої завдання, але лише на швидкості до 160 км за годину.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на заяву колишнього міністра оборони.

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Антена від Starlink. Фото: Reuters

Федоров повідомив про відновлення роботи Starlink

За словами Федорова, роботу Starlink на швидкості до 160 км/год відновлюють. Це має дозволити українським військовим знову використовувати супутниковий зв'язок для ударних безпілотників та дронів-перехоплювачів.

"Робота Starlink на швидкості до 160 км/год відновлюється. Ударні дрони та дрони-перехоплювачі повинні знову полетіти", — повідомив Федоров.

При цьому питання швидкісних обмежень залишається актуальним для системи Starshield. За словами Федорова, наступним завданням є їх повне скасування.

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"Тепер потрібно попрацювати над тим, щоб узагалі прибрати обмеження швидкості для Starshield", — наголосив колишній міністр.

Федоров також подякував власнику Starlink Ілону Маску за підтримку та висловив сподівання на її продовження.

Маск пояснив, хто відповідає за обмеження Starshield

У відповідь на заяву Федорова американський мільярдер наголосив, що системи Starshield належать уряду США та перебувають під його контролем.

За словами Маска, рішення щодо обмежень швидкості або використання цих систем ухвалюють американські військові та зрештою президент Сполучених Штатів.

"Системи Starshield належать уряду США та контролюються ним. Будь-які обмеження швидкості чи використання визначаються американськими військовими та, зрештою, президентом США", — заявив Маск.

Маск також пояснив різницю між Starshield та Starlink. За його словами, Starlink є комерційним сервісом, який належить компанії SpaceX і перебуває під її управлінням. Використання Starlink може бути обмежене цивільними або оборонними завданнями. Застосування системи для наступальних військових операцій, за його твердженням, є неприйнятним для комерційної компанії.

Повідомлення Ілона Маска. Фото: скриншот

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський звернувся до власника компанії SpaceX Ілона Маска із закликом відновити повноцінну роботу Starlink для українських військових. Глава держави попередив, що обмеження супутникового зв'язку можуть призвести до значних людських втрат, оскільки безпілотники використовують, зокрема, для протидії російським повітряним атакам.

Раніше портал Новини.LIVE розповідав про критику американської адміністрації з боку Зеленського. Він наголосив, що Вашингтон має залишатися неупередженим посередником між Україною та Росією.