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Зеленський закликав Маска відновити роботу Starlink для ЗСУ

Ua ru
14 жовтня 2026 21:29
Зеленський звернувся до Маска з проханням зняти обмеження Starlink
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський звернувся до американського мільярдера Ілона Маска із закликом скасувати обмеження роботи супутникового зв'язку Starlink для українських військових безпілотників. Глава держави заявив, що запроваджені без попередження обмеження можуть призвести до значних людських втрат, оскільки українська армія використовує цю технологію для протидії російським атакам.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на інтерв'ю Зеленського британському журналісту Пірсу Моргану.

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Владимир Зеленский
Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Зеленський закликав Маска відновити роботу Starlink

Президент розкритикував несподівані обмеження супутникового інтернету, які запровадили 14 жовтня без попередження української сторони.

Зеленський наголосив, що перебої в роботі Starlink можуть мати серйозні наслідки для українських військових та цивільного населення.

"Це велика помилка. Величезні втрати. Це рішення призведе до великих людських втрат. Люди гинутимуть, звісно, якщо атаки тривають, а Starlink не працює", — заявив Зеленський.

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Також президент припустив, що обмеження можуть бути наслідком технічного збою, а не свідомого рішення компанії SpaceX. Звертаючись безпосередньо до власника компанії Ілона Маска, він закликав відновити доступ українських військових до супутникового зв'язку.

"Я дуже сподіваюся, що це помилка, можливо, велика технічна проблема. Ми просимо увімкнути його, і я вважаю, що це буде чесно і справедливо — як між партнерами", — додав президент.

Обмеження Starlink також можуть вплинути на здатність українських військових протидіяти російським реактивним безпілотникам "Шахед", оскільки перехоплювачі працюють за допомогою цієї мережі.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що Президент України розкритикував Дональда Трампа за відхід від нейтралітету в переговорах із Росією.

Також Новини.LIVE писав, що колишній спецпредставник США з питань України та Росії Кіт Келлог підтримав українські удари по російських нафтопереробних заводах.

Володимир Зеленський Ілон Маск інтернет Starlink війна в Україні
Леонід Ужва - Редактор новин
Автор:
Леонід Ужва

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