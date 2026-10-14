Зеленский обратился к Маску с просьбой снять ограничения на Starlink

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к американскому миллиардеру Илону Маску с призывом отменить ограничения работы спутниковой связи Starlink для украинских военных беспилотников. Глава государства заявил, что введенные без предупреждения ограничения могут привести к значительным человеческим потерям, поскольку украинская армия использует эту технологию для противодействия российским атакам.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на интервью Зеленского британскому журналисту Пирсу Моргану.

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Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Зеленский призвал Маска восстановить работу Starlink

Президент раскритиковал неожиданные ограничения спутникового интернета, которые ввели 14 октября без предупреждения украинской стороны.

Зеленский подчеркнул, что перебои в работе Starlink могут иметь серьезные последствия для украинских военных и гражданского населения.

"Это большая ошибка. Огромные потери. Это решение приведет к большим человеческим потерям. Люди будут погибать, конечно, если атаки продолжаются, а Starlink не работает", — заявил Зеленский.

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Также президент предположил, что ограничения могут быть следствием технического сбоя, а не сознательного решения компании SpaceX. Обращаясь непосредственно к владельцу компании Илону Маску, он призвал восстановить доступ украинских военных к спутниковой связи.

"Я очень надеюсь, что это ошибка, возможно, большая техническая проблема. Мы просим включить его, и я считаю, что это будет честно и справедливо — как между партнерами", — добавил президент.

Ограничения Starlink также могут повлиять на способность украинских военных противодействовать российским реактивным беспилотникам "Шахед", поскольку перехватчики работают с помощью этой сети.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что Президент Украины раскритиковал Дональда Трампа за отход от нейтралитета в переговорах с Россией.

Также Новини.LIVE писал, что бывший спецпредставитель США по вопросам Украины и России Кит Келлог поддержал украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.