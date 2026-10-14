Я б спалив кожен клятий нафтопереробний завод у Росії - Келлог

Колишній спецпредставник США з питань України та Росії Кіт Келлог. Фото: Reuters

Колишній спецпредставник США з питань України та Росії Кіт Келлог заявив, що підтримує українські атаки на нафтову та газову інфраструктуру Росії, оскільки вважає такі об’єкти військовими цілями. Він закликав президента України Володимира Зеленського продовжувати удари по російських об’єктах, щоб змусити Москву платити за війну.

Про це пише Новини.LIVE посилаючись на заяву Кіта Келлога.

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Келлог закликав Україну продовжувати удари по НПЗ РФ

Американський генерал Келлог на фоні негативних заяв Президента США Дональда Трампа про атаки України по нафтопереробним заводам Росії, висловив свою підтримку українським подібним атакам.

Він обґрунтував це тим, що такі удари є способом посилити тиск на Росію та змусити її відчути наслідки повномасштабної війни проти України. Ба більше, Келлог заявив, що порадив би Володимиру Зеленському продовжувати атакувати об’єкти, які Україна вже обирає цілями.

"Я б сказав президенту Зеленському: атакуйте те, що ви зараз атакуєте — це правильно. Змусьте їх заплатити ціну", — зазначив генерал.

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Окремо він наголосив на своєму ставленні до російських нафтопереробних заводів.

"Я б спалив кожен клятий нафтопереробний завод у Росії", — сказав він.

Водночас американський генерал підкреслив, що удари не повинні зачіпати мирне населення та цивільну інфраструктуру. За його словами, школи, лікарні та діти мають залишатися недоторканними.

Ми писали, що колишній спецпосол США з питань України та Росії Кіт Келлог підтримав Україну в питанні атак на НПЗ РФ. На його думку, російський диктатор Володимира Путін хоче зупинити ці дієві удари, тому пропонує постачати дизельне паливо.

Новини.LIVE інформували, що Президент США Дональд Трамп зняв з Росії низку санкцій та дозволив постачати дизельне паливо протягом шести місяців. На його думку, це допоможе знизити ціни на паливо для американців.