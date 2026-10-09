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США дозволять РФ продавати дизельне пальне на світовому ринку

Ua ru
9 жовтня 2026 22:36
Трамп домовився з Путіним про постачання російського дизеля
Володимир Путін та президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп повідомив про домовленість із російським диктатором Володимиром Путіним щодо експорту дизельного пального з Росії. За словами американського лідера, постачання мають розпочатися негайно, а згодом їхні обсяги планують збільшити.

Про це стало відомо з допису Мінфіну США та заяви Дональда Трампа, передає Новини.LIVE.

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Про які обсяги постачання дизеля домовилися Трамп і Путін

Трамп заявив, що спочатку Росія має поставити понад 300 тисяч тонн дизеля на американський і світовий ринки. Ще 500 тисяч тонн, за його словами, планують відправити протягом листопада, а після цього — додатково один мільйон тонн. Надалі обсяг поставок може зрости ще на три мільйони тонн.

США дозволять РФ продавати дизельне пальне на світовому ринку - фото 1
Допис Трампа. Фото: скриншот

Американський президент також висловив сподівання, що збільшення пропозиції пального сприятиме швидкому зниженню цін на дизель у США та інших країнах.

На тлі цієї заяви Міністерство фінансів США повідомило про тимчасове послаблення обмежень, яке дасть змогу Росії експортувати дизельне пальне.

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Допис Мінфіну США. Фото: скриншот

"Сьогодні за розпорядженням президента Трампа Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) негайно видає тимчасову генеральну ліцензію, що дозволяє постачання російського дизельного пального на світовий ринок", — йдеться в повідомленні американського Мінфіну.

Згідно з оприлюдненою інформацією, виняток із санкційних обмежень діятиме до 7 квітня 2027 року.

Як повідомляли Новини.LIVE, раніше Дональд Трамп заявив про заплановану телефонну розмову з Володимиром Путіним і згадав про день народження російського лідера 7 жовтня. Володимир Зеленський раніше назвав масований обстріл України "подарунком" Путіна до цієї дати: за його словами, внаслідок атаки загинули 25 людей, ще близько 100 дістали поранення, зокрема у Прилуках російська ракета Х-101 влучила в житловий будинок, де загинули 19 людей, серед них п’ятеро дітей.

Як повідомляли Новини.LIVE, 8 жовтня Володимир Зеленський заявив, що Дональд Трамп має можливості посилити тиск на Володимира Путіна та змусити його перейти до переговорів. Президент України наголосив, що через значні втрати необхідно активізувати зусилля союзників, аби зупинити війну та зменшити кількість жертв.

санкції володимир путін Дональд Трамп економіка дизель
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія

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