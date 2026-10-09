Трамп договорился с Путиным о поставках российского дизельного топлива

США разрешат РФ продавать дизельное топливо на мировом рынке
Президент США Дональд Трамп сообщил о достижении договоренности с российским диктатором Владимиром Путиным об экспорте дизельного топлива из России. По словам американского лидера, поставки должны начаться немедленно, а впоследствии их объемы планируется увеличить.
Об этом стало известно из сообщения Минфина США и заявления Дональда Трампа, передает Новини.LIVE.
О каких объемах поставок дизельного топлива договорились Трамп и Путин
Трамп заявил, что сначала Россия должна поставить более 300 тысяч тонн дизельного топлива на американский и мировой рынки. Еще 500 тысяч тонн, по его словам, планируется отправить в течение ноября, а после этого — дополнительно один миллион тонн. В дальнейшем объем поставок может увеличиться еще на три миллиона тонн.
Американский президент также выразил надежду, что увеличение предложения топлива будет способствовать быстрому снижению цен на дизельное топливо в США и других странах.
На фоне этого заявления Министерство финансов США сообщило о временном ослаблении ограничений, что позволит России экспортировать дизельное топливо.
"Сегодня по распоряжению президента Трампа Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) немедленно выдает временную генеральную лицензию, разрешающую поставки российского дизельного топлива на мировой рынок", — говорится в сообщении американского Минфина.
Согласно обнародованной информации, исключение из санкционных ограничений будет действовать до 7 апреля 2027 года.
Как сообщали Новини.LIVE, ранее Дональд Трамп заявил о запланированном телефонном разговоре с Владимиром Путиным и упомянул о дне рождения российского лидера 7 октября. Владимир Зеленский ранее назвал массированный обстрел Украины "подарком" Путина к этой дате: по его словам, в результате атаки погибли 25 человек, ещё около 100 получили ранения, в частности в Прилуках российская ракета Х-101 попала в жилой дом, где погибли 19 человек, в том числе пятеро детей.
Как сообщали Новини.LIVE, 8 октября Владимир Зеленский заявил, что Дональд Трамп имеет возможности усилить давление на Владимира Путина и заставить его перейти к переговорам. Президент Украины подчеркнул, что из-за значительных потерь необходимо активизировать усилия союзников, чтобы остановить войну и уменьшить количество жертв.