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Главная Новости дня США разрешат РФ продавать дизельное топливо на мировом рынке

США разрешат РФ продавать дизельное топливо на мировом рынке

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9 октября 2026 22:36
Трамп договорился с Путиным о поставках российского дизельного топлива
Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп сообщил о достижении договоренности с российским диктатором Владимиром Путиным об экспорте дизельного топлива из России. По словам американского лидера, поставки должны начаться немедленно, а впоследствии их объемы планируется увеличить.

Об этом стало известно из сообщения Минфина США и заявления Дональда Трампа, передает Новини.LIVE.

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О каких объемах поставок дизельного топлива договорились Трамп и Путин

Трамп заявил, что сначала Россия должна поставить более 300 тысяч тонн дизельного топлива на американский и мировой рынки. Еще 500 тысяч тонн, по его словам, планируется отправить в течение ноября, а после этого — дополнительно один миллион тонн. В дальнейшем объем поставок может увеличиться еще на три миллиона тонн.

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Пост Трампа. Фото: скриншот

Американский президент также выразил надежду, что увеличение предложения топлива будет способствовать быстрому снижению цен на дизельное топливо в США и других странах.

На фоне этого заявления Министерство финансов США сообщило о временном ослаблении ограничений, что позволит России экспортировать дизельное топливо.

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Сообщение Минфина США. Фото: скриншот

"Сегодня по распоряжению президента Трампа Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) немедленно выдает временную генеральную лицензию, разрешающую поставки российского дизельного топлива на мировой рынок", — говорится в сообщении американского Минфина.

Согласно обнародованной информации, исключение из санкционных ограничений будет действовать до 7 апреля 2027 года.

Как сообщали Новини.LIVE, ранее Дональд Трамп заявил о запланированном телефонном разговоре с Владимиром Путиным и упомянул о дне рождения российского лидера 7 октября. Владимир Зеленский ранее назвал массированный обстрел Украины "подарком" Путина к этой дате: по его словам, в результате атаки погибли 25 человек, ещё около 100 получили ранения, в частности в Прилуках российская ракета Х-101 попала в жилой дом, где погибли 19 человек, в том числе пятеро детей.

Как сообщали Новини.LIVE, 8 октября Владимир Зеленский заявил, что Дональд Трамп имеет возможности усилить давление на Владимира Путина и заставить его перейти к переговорам. Президент Украины подчеркнул, что из-за значительных потерь необходимо активизировать усилия союзников, чтобы остановить войну и уменьшить количество жертв.

санкции владимир путин Дональд Трамп экономика дизель
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

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