Дональд Трамп сообщил о разговоре с Путиным в день его рождения

Президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос журналиста о том, общался ли он уже с российским диктатором, заявил, что у него запланирован телефонный разговор с Владимиром Путиным, и напомнил, что 7 октября у Путина день рождения.

Об этом Трамп сообщил в ответе на вопросы журналистов, который транслировал Белый дом, сообщает Новини.LIVE.

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Трамп планирует поговорить с Путиным

Журналист спросил Трампа, разговаривал ли он уже с Путиным. В ответ президент США отметил, что у него запланирован телефонный разговор.

"У меня запланирован телефонный разговор. Сегодня его день рождения. Сегодня день рождения Владимира Путина", — отметил Трамп.

Что Зеленский говорил о дне рождения Путина

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что в качестве "подарка" к своему дню рождения Путин устроил массированный удар по Украине. По его словам, в общей сложности в результате атаки погибли 25 человек, еще 100 — получили ранения.

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Зеленский отметил, что в Прилуках ракета Х-101 попала непосредственно в жилой дом. В результате погибли 19 человек, среди них пятеро детей. "Такой "подарок" Путин сделал себе на день рождения", — сказал президент Украины.

Ранее Новини.LIVE писали, что американская администрация пока не считает вспышку чумы в России связанной с биологическим оружием. Трамп также отметил, что российская сторона заверила его в полном контроле над ситуацией.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что Дональд Трамп заявил о приближении завершения войны России против Украины. Также президент США сообщил о намерении позвонить российскому диктатору Владимиру Путину.