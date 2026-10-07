Дональд Трамп повідомив про розмову з Путіним у день його народження

Президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп відповідаючи на запитання журналіста, чи вже спілкувався він з російським диктатором заявив, що має заплановану телефонну розмову з Володимиром Путіним та нагадав, що 7 жовтня у Путіна день народження.

Про це Трамп повідомив у відповіді на запитання журналістів, яку транслював Білий дім, інформує Новини.LIVE.

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Трамп планує поговорити з Путіним

Журналіст запитав Трампа, чи говорив він уже з Путіним. У відповідь президент США зазначив, що має запланований дзвінок.

"У мене є запланований дзвінок. Сьогодні його день народження. Сьогодні день народження Володимира Путіна", — зазначив Трамп.

Що Зеленський казав про день народження Путіна

Президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що як "подарунок" до свого дня народження Путін влаштував масований удар по Україні. За його словами, загалом після атаки загинули 25 людей, ще 100 — отримали поранення.

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Зеленський зазначив, що у Прилуках ракета Х-101 влучила безпосередньо в житловий будинок. Унаслідок цього загинули 19 людей, серед них п’ятеро дітей. "Такий "подарунок" Путін зробив собі на день народження", — сказав президент України.

Раніше Новини.LIVE писали, що американська адміністрація наразі не вважає спалах чуми в Росії, пов’язаним з біологічною зброєю. Трамп також зазначив, що російська сторона запевнила його про повний контроль над ситуацією.

Також Новини.LIVE повідомляли, що Дональд Трамп заявив про наближення війни Росії проти України до завершення. Також президент США повідомив про намір зателефонувати російському диктаторому Володимиру Путіну.