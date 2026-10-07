Путін зробив собі подарунок: Зеленський про масований удар РФ

Термінова новина

Увесь день сьогодні тривав розбір завалів після удару російської ракети в Прилуках. Ракета Х-101. Пряме влучання в будинок. На жаль, 19 людей загинули, серед них п’ятеро маленьких дітей. Мої співчуття рідним і близьким. Загалом кількість загиблих після цього масованого удару по Україні – 25 людей. Сто людей поранені. Удар був комбінований, багато балістики, багато крилатих ракет, "шахеди". Такий "подарунок" Путін зробив собі на день народження. Вбивство дітей, вбивство людей. Вдень були нові удари "шахедами" та авіаційними бомбами.

Важливо, щоб не було мовчання лідерів через те, що сталося. Через те що стається кожен день. І через те – головне, – що Росія збирається в такому напрямі рухатись і далі: в ескалацію, у вбивства й обстріли. Путін не відчуває, що це створює йому проблеми. Реальні проблеми.

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Санкційні напрями багато в чому послаблені, і сигнали про зняття санкцій з олігархів – це сигнали насправді про нормалізацію війни. На жаль. Путін досі може продавати нафту, рахувати ситуацію в доларах, в євро так, як йому все ще вигідно. Йому вигідно воювати. Війна – це його натура, його ідеологія. І це все проблема не тільки України, не тільки наша, не тільки наших людей і наших дітей. Це проблема всіх в Європі і в західному світі.

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