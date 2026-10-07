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Главная Новости дня Такой "подарок" Путин сделал себе на день рождения: Зеленский об ударе РФ

Такой "подарок" Путин сделал себе на день рождения: Зеленский об ударе РФ

Ua ru
7 октября 2026 20:12
Путин сделал себе подарок: Зеленский о массированном ударе РФ
Срочная новость

Сегодня весь день продолжалась расчистка завалов после удара российской ракеты в Прилуках. Ракета Х-101. Прямое попадание в дом. К сожалению, 19 человек погибли, среди них пятеро маленьких детей. Мои соболезнования родным и близким. Всего число погибших после этого массированного удара по Украине — 25 человек. Сто человек ранены. Удар был комбинированным: много баллистических ракет, много крылатых ракет, «шахиды». Такой «подарок» Путин сделал себе на день рождения. Убийство детей, убийство людей. Днём последовали новые удары «шахедами» и авиационными бомбами.

Важно, чтобы лидеры не молчали о том, что произошло. Из-за того, что происходит каждый день. И из-за того — главное — что Россия собирается и дальше двигаться в этом направлении: к эскалации, к убийствам и обстрелам. Путин не чувствует, что это создает ему проблемы. Реальные проблемы.

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Санкционные меры во многом ослаблены, а сигналы о снятии санкций с олигархов – это на самом деле сигналы о нормализации войны. К сожалению. Путин до сих пор может продавать нефть, рассчитывать ситуацию в долларах и евро так, как ему по-прежнему выгодно. Ему выгодно воевать. Война — это его натура, его идеология. И это проблема не только Украины, не только наша, не только наших людей и наших детей. Это проблема всех в Европе и в западном мире.

Новость дополняется...

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Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

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