Зеленский сообщил о последствиях удара РФ по Прилукам

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

В Прилуках Черниговской области продолжается расчистка завалов после российского ракетного удара по жилому дому. В результате атаки погибли люди, в том числе дети, еще десятки человек получили ранения. Президент Украины Владимир Зеленский назвал продолжение ракетных ударов РФ по Украине сознательным выбором террора.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Владимира Зеленского в среду, 7 октября.

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Зеленский рассказал о последствиях удара по Прилукам

По словам Владимира Зеленского, на месте попадания российской ракеты в жилой дом продолжают работать оперативные службы. Зеленский сообщил, что 15 человек удалось спасти, среди них один ребенок, при этом с частью людей до сих пор нет связи.

"Продолжается разбор завалов на месте попадания российской ракеты по жилому дому в Прилуках. На данный момент известно о 18 погибших, и четверо из них — дети: Александр, Кирилл и Сергей, которым был всего по одному году, и восьмилетний Максим. Мои соболезнования всем родным и близким. Десятки людей ранены, среди них семеро детей. Все оперативные службы задействованы, работают на месте. Пятнадцать человек удалось спасти, среди них один ребенок. Есть люди, которые пока не выходят на связь", — сообщил глава государства.

Президент заявил, что российские войска осознают, по каким целям наносят удары. По его словам, продолжение применения ракет против Украины и гражданского населения является сознательным решением Москвы, что также свидетельствует о необходимости усиления давления на Россию и увеличения оборонной поддержки Украины.

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"Россияне хорошо знают, что бьют по обычным городам, по обычной жизни. И продолжение применения ракет против Украины, против наших людей, наших детей — это абсолютно сознательный выбор террора. Именно это выбирает Москва вопреки всем нашим усилиям с партнерами ради приближения мира. И это явная причина, почему давления на Россию нужно больше и почему оборонных пакетов для Украины нужно больше. Важно, чтобы лидеры это понимали. Важно, чтобы мир сегодня не промолчал", — подчеркнул украинский лидер.

Скриншот сообщения Зеленского/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 7 октября Россия атаковала Киев и 12 областей Украины. В результате ударов есть погибшие и раненые, среди них дети, а в Прилуках ракета разрушила жилой дом. Одной из главных целей массированной атаки была энергетическая инфраструктура.

Новини.LIVE также писали, что в Прилуках российская ракета попала во двор местной семьи и уничтожила их дом. После удара на месте образовалась воронка диаметром около семи-восьми метров, также повреждены хозяйственные постройки. Жительница города Елена рассказала, что перед взрывом она вместе с дочерью и зятем успела укрыться.