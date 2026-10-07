Атака РФ на Прилуки: число пострадавших продолжает расти

Последствия нападения РФ на Прилуки 7 октября 2026 года. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

В ночь на 7 октября российские войска нанесли ракетный удар по городу Прилуки в Черниговской области. В результате атаки число погибших продолжает расти — уже известно о 18 жертвах. Среди них четверо детей.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение ГСЧС Украины.

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Спасатели расчищают завалы после удара РФ. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Атака РФ на Прилуки: число погибших растет

Число погибших в результате российского удара по Прилукам в Черниговской области возросло до 18 человек. Среди погибших — четверо детей. Еще 55 человек пострадали, в том числе семеро детей.

По данным ГСЧС, ликвидация последствий атаки продолжается. Спасатели разбирают разрушенные конструкции и обследуют завалы. На месте работают все экстренные службы.

Последствия атаки РФ на Прилуки 7 октября 2026 года. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Скриншот сообщения ГСЧС Украины/Facebook

Волонтеры помогают расчищать завалы в Прилуках

Волонтеры помогают расчищать завалы в Прилуках после российского нападения. Часть из них покупает воду, собирает одежду и медикаменты для пострадавших.

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Одна из волонтерок в комментарии фотокорреспонденту Новини.LIVE рассказала о помощи на месте удара. По её словам, волонтеры разгребали завалы, а особенно жутким моментом стало то, что после начала работ из них начали вытаскивать людей.

"Мы помогали в завалах, расчищали их. И это было очень страшно, особенно после того, как начали вытаскивать людей", — отметила одна из волонтерок.

Разрушенные дома в результате удара РФ. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Жительница Прилук рассказала о повреждениях квартиры в результате удара РФ

В квартире женщины, которая живет рядом с местом удара, выбило окно и повредило раму и дверь. На момент атаки ее дома не было.

Женщина рассказала в комментарии Новини.LIVE, что хорошо знала многих жильцов разрушенного дома. Среди погибших — её знакомые и семьи с детьми.

"Мы здесь жили, выросли с детства. Мы все друг друга знали, но таковы реалии жизни. Очень тяжело", — рассказала жительница.

Новини.LIVE сообщали, что 7 октября российские войска нанесли ракетный удар по Прилукам в Черниговской области. Ракета попала в пятиэтажный жилой дом, что привело к его разрушению. На месте работают спасатели, полицейские и медики, которые расчищают завалы и деблокируют людей.

Новини.LIVE также писали, что после российского удара по Прилукам на месте попадания образовалась воронка диаметром около семи-восьми метров. Ракета уничтожила дом местной семьи и повредила хозяйственные постройки. Хозяйка дома рассказала, что перед взрывом она вместе с дочерью и зятем успела укрыться.