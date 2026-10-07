Атака РФ на Прилуки: кількість постраждалих продовжує зростати

Наслідки атаки РФ на Прилуки 7 жовтня 2026 року. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

У ніч проти 7 жовтня російські війська завдали ракетного удару по місту Прилуки Чернігівської області. Внаслідок атаки кількість загиблих продовжує зростати — вже відомо про 18 жертв. Серед них четверо дітей.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення ДСНС України.

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Рятувальники розбирають завали після удару РФ. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Атака РФ на Прилуки: кількість загиблих зростає

Кількість загиблих унаслідок російського удару по Прилуках на Чернігівщині зросла до 18 людей. Серед загиблих — четверо дітей. Ще 55 людей постраждали, у тому числі семеро дітей.

За даними ДСНС, ліквідація наслідків атаки триває. Рятувальники розбирають зруйновані конструкції та обстежують завали. На місці працюють усі екстрені служби.

Наслідки атаки РФ на Прилуки 7 жовтня 2026 року. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Скриншот повідомлення ДСНС України/Facebook

Волонтери допомагають розбирати завали у Прилуках

Волонтери допомагають розбирати завали у Прилуках після російської атаки. Частина з них купує воду, збирає одяг та медикаменти для постраждалих.

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руйнування внаслідок обстрілу Прилук. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Одна з волонтерок у коментарі фотокореспонденту Новини.LIVE розповіла про допомогу на місці удару. За її словами, волонтери розгрібали завали, а особливо моторошним моментом стало те, що після початку робіт із них почали витягати людей.

"Ми допомагали у завалах, розгрібали. І це було дуже моторошно, особливо після того, як почали витягати людей", — зазначила одна з волонтерок.

Зруйновані будинки внаслідок удару РФ. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Мешканка Прилук розповіла про пошкодження квартири внаслідок удару РФ

У квартирі жінки, яка живе поруч із місцем удару, вибило вікно та пошкодило раму й двері. На момент атаки її вдома не було.

Жінка розповіла у коментарі Новини.LIVE, що добре знала багатьох мешканців зруйнованого будинку. Серед загиблих — її знайомі та сім’ї з дітьми.

"Ми тут жили, виросли з маленького. Ми всі один одного знали, але такі реалії життя. Дуже тяжко", — розповіла мешканка.

Новини.LIVE інформували, що 7 жовтня російські війська завдали ракетного удару по Прилуках на Чернігівщині. Ракета влучила у п’ятиповерховий житловий будинок, спричинивши його руйнування. На місці працюють рятувальники, поліцейські та медики, які розбирають завали й деблокують людей.

Новини.LIVE також писали, що після російського удару по Прилуках на місці влучання утворилася вирва діаметром близько семи-восьми метрів. Ракета знищила будинок місцевої родини та пошкодила господарські споруди. Власниця будинку розповіла, що перед вибухом вона разом із донькою та зятем встигла сховатися.