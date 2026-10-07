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Головна Новини дня Удар РФ по Прилуках: кількість загиблих зросла до 18 людей

Удар РФ по Прилуках: кількість загиблих зросла до 18 людей

Ua ru
7 жовтня 2026 17:55
Репортаж
Атака РФ на Прилуки: кількість постраждалих продовжує зростати
Наслідки атаки РФ на Прилуки 7 жовтня 2026 року. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

У ніч проти 7 жовтня російські війська завдали ракетного удару по місту Прилуки Чернігівської області. Внаслідок атаки кількість загиблих продовжує зростати — вже відомо про 18 жертв. Серед них четверо дітей.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення ДСНС України.

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Атака РФ на Прилуки
Рятувальники розбирають завали після удару РФ. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Атака РФ на Прилуки: кількість загиблих зростає

Кількість загиблих унаслідок російського удару по Прилуках на Чернігівщині зросла до 18 людей. Серед загиблих — четверо дітей. Ще 55 людей постраждали, у тому числі семеро дітей.

За даними ДСНС, ліквідація наслідків атаки триває. Рятувальники розбирають зруйновані конструкції та обстежують завали. На місці працюють усі екстрені служби.

Обстріл Прилук
Наслідки атаки РФ на Прилуки 7 жовтня 2026 року. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE
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Скриншот повідомлення ДСНС України/Facebook

Волонтери допомагають розбирати завали у Прилуках

Волонтери допомагають розбирати завали у Прилуках після російської атаки. Частина з них купує воду, збирає одяг та медикаменти для постраждалих.

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руйнування внаслідок обстрілу Прилук. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Одна з волонтерок у коментарі фотокореспонденту Новини.LIVE розповіла про допомогу на місці удару. За її словами, волонтери розгрібали завали, а особливо моторошним моментом стало те, що після початку робіт із них почали витягати людей.

"Ми допомагали у завалах, розгрібали. І це було дуже моторошно, особливо після того, як почали витягати людей", — зазначила одна з волонтерок.

Атака РФ на Прилуки
Зруйновані будинки внаслідок удару РФ. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Мешканка Прилук розповіла про пошкодження квартири внаслідок удару РФ 

У квартирі жінки, яка живе поруч із місцем удару, вибило вікно та пошкодило раму й двері. На момент атаки її вдома не було.

Жінка розповіла у коментарі Новини.LIVE, що добре знала багатьох мешканців зруйнованого будинку. Серед загиблих — її знайомі та сім’ї з дітьми.

"Ми тут жили, виросли з маленького. Ми всі один одного знали, але такі реалії життя. Дуже тяжко", — розповіла мешканка.

Новини.LIVE інформували, що 7 жовтня російські війська завдали ракетного удару по Прилуках на Чернігівщині. Ракета влучила у п’ятиповерховий житловий будинок, спричинивши його руйнування. На місці працюють рятувальники, поліцейські та медики, які розбирають завали й деблокують людей.

Новини.LIVE також писали, що після російського удару по Прилуках на місці влучання утворилася вирва діаметром близько семи-восьми метрів. Ракета знищила будинок місцевої родини та пошкодила господарські споруди. Власниця будинку розповіла, що перед вибухом вона разом із донькою та зятем встигла сховатися.

Чернігівська область обстріли війна в Україні атака загиблі Прилуки
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна

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