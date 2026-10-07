У Прилуках зросла кількість загиблих через удар РФ 7 жовтня: є діти

Зруйнований житловий будинок у Прилуках внаслідок атаки РФ. Фото: ДСНС Чернігівщини

У Прилуках Чернігівської області внаслідок російського ракетного удару по багатоповерхівці загинули дев'ять людей, серед них троє дітей, ще 38 осіб отримали поранення. Рятувальникам вдалося дістати з-під завалів трьох людей, серед них дитину.

Про це пише Новини.LIVE посилаючись на коментарі начальника Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса, речниці ГУ ДСНС Чернігівської області Ніни Луценко для Суспільного та Чернігівську обласну прокуратуру.

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У Прилуках ракетою РФ зруйновано будинок

Російська армія вранці 7 жовтня, у середу, завдала ракетного удару по Прилуках Чернігівської області. Слідство повідомляє, що російські війська атакували місто крилатими ракетами. Одна з ракет влучила у п'ятиповерховий житловий будинок. Унаслідок атаки зруйновано два під'їзди багатоквартирного будинку. Також пошкоджені інші житлові будинки, центр творчості дітей та юнацтва, підприємство й автомобілі.

На місці удару працюють усі необхідні служби. Рятувальники продовжують розбирати завали та шукати людей.

Рятувальна операція. Фото: ДСНС Чернігівщини

Рятувальник тримає дитину. ДСНС Чернігівщини

Серед поранених є діти та поліцейська

Станом на 11:10, 7 жовтня, відомо про 38 поранених. Серед них п'ятеро дітей віком від трьох до дев'яти років, а також представниця поліції. Трьох людей вдалося врятувати з-під завалів, серед них — дитину.

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"За процесуального керівництва Чернігівської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину, що спричинив загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України)", — йдеться в джерелі.

Прокурори спільно зі слідчими поліції та регіонального органу безпеки фіксують наслідки атаки та документують чергові воєнні злочини Росії.

Масштаб руйнувань. ДСНС Чернігівщини

Новини.LIVE писали, що український лідер Володимир Зеленський розповів про наслідки масованої атаки Росії по Україні в ніч на 7 жовтня. Під ударом опинилися Київ та 12 областей, є загиблі й поранені, серед яких діти, а саму атаку він назвав однією з найбільш підлих та додав, що "РФ хотіла ударити болісно та показово".

Ми інформували, що окремо він повідомив про посилення української протиповітряної оборони для захисту від російських атак. Стало відомо, що Україна збільшує кількість турелей і спеціальних груп для знищення "Шахедів", а також готує нові контракти на системи ППО та ракети до них.