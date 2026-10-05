Зеленський анонсував нові контракти щодо ППО та ракет

Президент України Володимир Зеленський. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна посилює захист від російських атак. За його словами, йдеться, зокрема, про збільшення кількості турелей і спеціальних груп для знищення Шахедів. Лідер також повідомив про підготовку нових контрактів щодо систем протиповітряної оборони та ракет для ППО.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на вечірнє відеозвернення Володимира Зеленського у понеділок, 5 жовтня.

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Україна посилює захист від Шахедів

Володимир Зеленський повідомив, що провів розмову з Прем’єр-міністром України Сергієм Корецьким щодо додаткових кроків для посилення захисту. За його словами, сьогодні також відбулися доповіді міністра оборони, міністра інфраструктури та Збройних сил України. Президент зазначив, що рівень захисту збільшується щодня, а для цього вже визначені завдання та є фінансування.

"Говорили сьогодні з Прем’єр-міністром України Сергієм Корецьким по додаткових захисних кроках. Міністр оборони, міністр інфраструктури, Збройні сили України — були сьогодні доповіді, важливі. І ми щодня збільшуємо рівень захисту. Це стосується і турелей, і спеціальних груп для збиття Шахедів. Ми розраховуємо, що виробники будуть швидкими з перехоплювачами. Завдання визначені, фінансування є", — поінформував глава держави.

Україна готує нові контракти щодо ППО

Окремо президент заявив про підготовку нових контрактів щодо систем протиповітряної оборони та ракет для ППО. Деталей цих домовленостей наразі не оприлюднюють, однак Зеленський наголосив, що відповідні рішення вже є.

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Президент також звернувся до партнерів із проханням надати більше засобів антибалістичної оборони. За його словами, вони потрібні для захисту інфраструктури, яка нині є головним викликом.

"Ми готуємо нові контракти по системах протиповітряної оборони, по ракетах для ППО. І зараз ще поки без публічних деталей, але можуть бути хороші кроки. Це важливо для нас, що рішення є. І ще прошу партнерів: нам потрібно більше антибалістики, щоб захищати саме інфраструктуру, це зараз головний виклик. Лідери бачать, що відбувається і що Росія точно не збирається переходити від ескалації до перемовин", — зазначив український лідер.

Скриншот повідомлення Зеленського/Facebook

Новини.LIVE інформували, що 5 жовтня 2026 року Володимир Зеленський повідомив, що українські пілоти найближчим часом розпочнуть навчання на французьких винищувачах Rafale. Україна також очікує на новий пакет оборонних постачань від Франції. Українські та французькі команди працюють над локалізацією виробництва французьких ракет і авіабомб в Україні.

Новини.LIVE також писали, що 5 жовтня Володимир Зеленський провів розмову з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском та подякував за підтримку України. Сторони обговорили підготовку української енергетики до зими та можливі тристоронні переговори за участю США, України та РФ. Зеленський і Туск домовилися про особисту зустріч найближчим часом.