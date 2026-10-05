Зеленський і Туск обговорили підготовку до зими та домовилися про зустріч

Президент України Володимир Зеленський під час розмови з премʼєром Польщі Дональдом Туском. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Український лідер Володимир Зеленський у понеділок, 5 жовтня, провів розмову з премʼєр-міністром Польщі Дональдом Туском. Зокрема, сторони підготовку енергосистеми України до зими. Політики також домовилися про зустріч.

Про це глава держави повідомив у соцмережах, передає Новини.LIVE.

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Розмова Зеленського та Туска 5 жовтня

"Кожного дня замість миру Росія обирає ескалацію. І ми дуже вдячні Польщі за те, що в такий складний час отримуємо необхідну допомогу. Сьогодні говорив із Прем’єр-міністром Дональдом Туском та особисто висловив подяку за солідарність і підтримку", — зазначив Зеленський.

Глава держави розповів Туску про підготовку до можливих тристоронніх форматів зустрічей на технічному рівні між США, Україною та РФ. З боку Києва перешкод немає. За словами українського лідера, важливо, аби американська сторона підготувалася та забезпечила готовність Москви.

Сторони також обговорили підготовку української енергетики до зими та інші чутливі питання.

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"Не все можна сказати по телефону в деталях — домовилися про особисту зустріч ближчим часом. Вдячний Дональду та Польщі за підтримку. Тільки об’єднаною силою всіх у Європі можна зупинити Росію і не дати цій хворій війні піти далі", — додав Зеленський.

Допис Зеленського. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE, Зеленський заявив про досягнення 15 домовленостей із Німеччиною на загальну суму 8,5 мільярда євро. Зокрема, укладені угоди спрямовані на зміцнення оборонного потенціалу України та Німеччини, а також розвиток промисловості.

Крім того, Зеленський розповів про нову ініціативу США щодо переговорів. За його словами, американська сторона пропонує у жовтні провести зустріч за участю представників України, Росії та Сполучених Штатів. Київ заявив про готовність взяти участь у такому форматі.