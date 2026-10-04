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Головна Новини дня Зеленський: Україна погодилася на тристоронню зустріч, чекаємо відповідь РФ

Зеленський: Україна погодилася на тристоронню зустріч, чекаємо відповідь РФ

Ua ru
4 жовтня 2026 18:12
США запропонували зустріч України та Росії до кінця жовтня
Термінова новина. Ілюстрація: Новини.LIVE

Президент України Володимир Зеленський 4 жовтня під час спільного брифінгу з федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом у Києві повідомив про нову пропозицію американської сторони щодо переговорів. За його словами, Вашингтон ініціює зустріч представників України, Росії та США у жовтні. Київ уже підтвердив готовність долучитися до такого формату.

Передає журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

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Тристороння зустріч України, Росії та США

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Юлія Шепілова - редактор стрічки новин
Автор:
Юлія Шепілова

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