США запропонували зустріч України та Росії до кінця жовтня

Зеленський: Україна погодилася на тристоронню зустріч, чекаємо відповідь РФ
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4 жовтня 2026 18:12
Термінова новина. Ілюстрація: Новини.LIVE
Президент України Володимир Зеленський 4 жовтня під час спільного брифінгу з федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом у Києві повідомив про нову пропозицію американської сторони щодо переговорів. За його словами, Вашингтон ініціює зустріч представників України, Росії та США у жовтні. Київ уже підтвердив готовність долучитися до такого формату.
Передає журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.
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Тристороння зустріч України, Росії та США
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