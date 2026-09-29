США хочуть провести тристоронню зустріч України та Росії у жовтні

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Сполучені Штати Америки хочуть провести тристоронню зустріч з Україною та Росією у жовтні. Ключовою темою обговорення має стати енергетичне перемирʼя. Ймовірно, зустріч відбудеться в Абу-Дабі.

Про це повідомляє The Atlantic, передає Новини.LIVE.

Реклама

Тристороння зустріч США, Росії та України

Один з членів української команди переговірників зазначив, що план зустрічі просувають спецпосланці США Стів Віткофф і Джаред Кушнер.

Питання для обговорення стосовно обмеженого припинення вогню може зобовʼязати кожну сторону не завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі один одної. Зокрема, йдеться про електростанції, нафтопереробні заводи та інші обʼєкти.

За окремою угодою, укладеною за посередництва Єгипту, сторони мали б утримуватися від взаємних атак на вантажні судна в Чорному морі. Йдеться передусім про кораблі, які перевозять зерно до країн Близького Сходу та Африки.

Читайте також:

У матеріалі зазначається, що США прагнуть якнайшвидше організувати зустріч за участю Дональда Трампа, Володимира Путіна та Володимира Зеленського. Зокрема, Вашингтон вже запросив Путіна на саміт G20, який у грудні має відбутися в Маямі. Там Трамп також може спробувати запросити Зеленського до переговорів. Російський диктатор наразі не дав остаточної відповіді на запрошення.

Як писали Новини.LIVE, Дональд Трамп заявив, що закликав Володимира Зеленського скоротити удари по російських нафтопереробних заводах. За словами американського лідера, він погодився виконати це прохання.

Раніше Трамп заявив, що очікує від Зеленського укладення домовленості з Путіним. Американський лідер наголосив, що прагне досягнення угоди між обома сторонами.