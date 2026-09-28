Трамп заявив, що Зеленський погодився зменшити кількість атак на НПЗ у Росії

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявив, що попросив свого українського колегу Володимира Зеленського зменшити атаки на російські нафтопереробні заводи. Американський лідер стверджує, що президент України погодився на це прохання, з яким він звернувся.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Telegram-канал Clash Report.

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Що сказав Трамп щодо ударів по НПЗ у Росії

Дональд Трамп під час розмови з журналістами вкотре зазначив, що зростання цін на енергоносії спричинене не лише проблемами на Близькому Сході, а й російсько-українською війною.

"Головна проблема полягає в тому, що нафтопереробні заводи в Росії підривають. Це не зовсім проблема Близького Сходу, це скоріше проблема Росії, оскільки Україна і Росія воюють одна з одною, і Україна підриває нафтопереробні заводи в Росії, тому що там здійснюється значна частина переробки", — сказав президент США.

Він додав, що під час розмови з Володимиром Зеленським попросив його зменшити атаки на російські НПЗ, і український президент нібито сказав, що так і зробить.

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"Я розмовляв із президентом Зеленським. Я сказав йому: „Вам потрібно трохи зменшити інтенсивність атак на нафтопереробні заводи“. Він відповів: „Ну, ми, ймовірно, так і зробимо“. Добре", — повідомив Трамп.

Також президент США додав, що атаки на НПЗ спричиняють проблеми по всьому світу, і є також інші речі, "які можна зробити" (ймовірно, Трамп має на увазі атаки на якісь інші об’єкти, окрім НПЗ).

Пост Clash Report. Фото: скріншот

Як повідомляли Новини.LIVE, нещодавно президент США Дональд Трамп заявив, що чекає від Володимира Зеленського укладення угоди з диктатором РФ Володимиром Путіним. Він наголосив, що очікує домовленості від обох сторін.

Також ми писали, що останнім часом росіяни масово атакують Україну, зокрема Київ. На цьому тлі президент України Володимир Зеленський закликав міжнародних партнерів посилити санкційний тиск на Росію у відповідь на її щоденну ескалацію.