Трамп заявил, что Зеленский согласился уменьшить атаки на НПЗ в России

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что попросил своего украинского коллегу Владимира Зеленского уменьшить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы. Американский лидер утверждает, что президент Украины согласился на эту просьбу, о которой он попросил.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Telegram-канал Clash Report.

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Что сказал Трамп по поводу ударов по НПЗ в России

Дональд Трамп во время разговора с журналистами в очередной раз сказал, что рост цен на энергоносители вызвал не только проблемами на Ближнем Востоке, но и российско-украинской войной.

"Главная проблема заключается в том, что нефтеперерабатывающие заводы в России взрывают. Это не совсем проблема Ближнего Востока, это скорее проблема России, поскольку Украина и Россия воюют друг с другом, и Украина взрывает нефтеперерабатывающие заводы в России, потому что там осуществляется значительная часть переработки", — сказал президент США.

Он добавил, что во время разговора с Владимиром Зеленским попросил его уменьшить атаки на российские НПЗ, и украинский президент якобы сказал, что так и поступит.

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"Я разговаривал с президентом Зеленским. Я сказал ему: "Вам нужно немного сбавить темп в отношении нефтеперерабатывающих заводов". Он сказал: "Ну, мы, вероятно, так и сделаем". Хорошо", — сообщил Трамп.

Также президент США добавил, что атаки на НПЗ вызывают проблемы по всему миру, и есть также другие вещи, "которые можно сделать" (вероятно, Трамп имеет ввиду атаки по каким-то другим объектам помимо НПЗ).

Пост Clash Report. Фото: скриншот

Как сообщали Новини.LIVE, недавно президент США Дональд Трамп заявил, что ждет от Владимира Зеленского заключения соглашения с диктатором РФ Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что ожидает договоренности от обеих сторон.

Также мы писали, что в последнее россияне массировано атакуют Украину, включая Киев. На этом фоне Президент Украины Владимир Зеленский призвал международных партнеров усилить санкционное давление на Россию в ответ на ее ежедневную эскалацию.