Трамп заявил, что Зеленский согласился уменьшить атаки на НПЗ в России

Трамп: Зеленский сказал, что может уменьшить атаки по НПЗ России
Президент США Дональд Трамп заявил, что попросил своего украинского коллегу Владимира Зеленского уменьшить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы. Американский лидер утверждает, что президент Украины согласился на эту просьбу, о которой он попросил.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Telegram-канал Clash Report.
Что сказал Трамп по поводу ударов по НПЗ в России
Дональд Трамп во время разговора с журналистами в очередной раз сказал, что рост цен на энергоносители вызвал не только проблемами на Ближнем Востоке, но и российско-украинской войной.
"Главная проблема заключается в том, что нефтеперерабатывающие заводы в России взрывают. Это не совсем проблема Ближнего Востока, это скорее проблема России, поскольку Украина и Россия воюют друг с другом, и Украина взрывает нефтеперерабатывающие заводы в России, потому что там осуществляется значительная часть переработки", — сказал президент США.
Он добавил, что во время разговора с Владимиром Зеленским попросил его уменьшить атаки на российские НПЗ, и украинский президент якобы сказал, что так и поступит.
"Я разговаривал с президентом Зеленским. Я сказал ему: "Вам нужно немного сбавить темп в отношении нефтеперерабатывающих заводов". Он сказал: "Ну, мы, вероятно, так и сделаем". Хорошо", — сообщил Трамп.
Также президент США добавил, что атаки на НПЗ вызывают проблемы по всему миру, и есть также другие вещи, "которые можно сделать" (вероятно, Трамп имеет ввиду атаки по каким-то другим объектам помимо НПЗ).
Как сообщали Новини.LIVE, недавно президент США Дональд Трамп заявил, что ждет от Владимира Зеленского заключения соглашения с диктатором РФ Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что ожидает договоренности от обеих сторон.
Также мы писали, что в последнее россияне массировано атакуют Украину, включая Киев. На этом фоне Президент Украины Владимир Зеленский призвал международных партнеров усилить санкционное давление на Россию в ответ на ее ежедневную эскалацию.