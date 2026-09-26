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Главная Новости дня Трамп заявил, чего он хочет от Зеленского и Путина

Трамп заявил, чего он хочет от Зеленского и Путина

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26 сентября 2026 17:50
Трамп призвал Зеленского договориться с Путиным о прекращении войны
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет от Президента Украины Владимира Зеленского заключения соглашения с российским лидером Владимиром Путиным. Американский президент подчеркнул, что ожидает договоренности от обеих сторон.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на заявление Трампа.

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Дональд Трамп и Владимир Зеленский
Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Трамп призвал Зеленского и Путина договориться

Отвечая на вопрос об Украине, американский президент заявил, что его главным желанием остается достижение договоренности между Киевом и Москвой.

"Знаете, чего я хочу от Зеленского? Заключить соглашение. Я хочу, чтобы он договорился с Путиным, и хочу, чтобы Путин договорился с Зеленским", — заявил Трамп.

Президент США не уточнил, на каких именно условиях, по его мнению, должно быть заключено потенциальное соглашение между Украиной и Россией. Однако в СМИ ранее упоминалось, что он просил Зеленского посетить Москву.

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Сейчас украинская сторона заявляет о готовности к трехсторонним переговорам, но отказывается соглашаться на российские территориальные требования и настаивает на гарантиях безопасности. Россия же требует полного вывода Сил обороны Украины из Донецкой и Луганской областей.

Трамп говорил с Зеленским о Patriot

Также журналисты спросили Трампа, обсуждал ли он с Зеленским поставки ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot. Президент США подтвердил, что эта тема поднималась во время их разговора.

"Да. Я много с ним говорил, и он согласен, и Путин тоже согласен. Надеюсь, однажды, в не слишком отдаленном будущем, возможно, до наступления суровой зимы, они заключат соглашение", — сказал Трамп.

При этом американский президент не объяснил, что именно он имел в виду, говоря о том, что Зеленский и Путин "согласны".

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что Зеленский попросил Трампа привлечь Си Цзиньпина к давлению на Путина для завершения войны. По словам президента Украины, Трамп согласился передать китайскому лидеру просьбу о прекращении войны или по крайней мере о деэскалационных шагах в вопросах энергетики и зерна.

Также Новини.LIVE писал, что Зеленский допустил трехстороннюю встречу с Трампом и Путиным во время саммита G20 в Майами в декабре. Президент считает этот формат перспективным из-за участия США, Китая, Индии, европейских и ближневосточных государств, которые могут влиять на Россию.

Владимир Зеленский владимир путин переговоры Дональд Трамп война в Украине мирные переговоры
Леонид Ужва - Редактор новостей
Автор:
Леонид Ужва

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