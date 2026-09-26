Трамп закликав Зеленського домовитися з Путіним про завершення війни

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявив, що хоче від Президента України Володимира Зеленського укладення угоди з російським лідером Володимиром Путіним. Американський президент наголосив, що очікує домовленості від обох сторін.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на заяву Трампа.

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Дональд Трамп та Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Трамп закликав Зеленського та Путіна домовитися

Відповідаючи на запитання про Україну, американський президент заявив, що його головним бажанням залишається досягнення домовленості між Києвом та Москвою.

"Знаєте, чого я хочу від Зеленського? Укласти угоду. Я хочу, щоб він домовився з Путіним, і хочу, щоб Путін домовився із Зеленським", — заявив Трамп.

Президент США не уточнив, на яких саме умовах, на його думку, має бути укладена потенційна домовленість між Україною та Росією. Однак у ЗМІ раніше згадувалося, що він просив Зеленського відвідати Москву.

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Наразі українська сторона заявляє про готовність до тристоронніх перемовин, але відмовляється погоджуватися на російські територіальні вимоги та наполягає на гарантіях безпеки. Росія ж вимагає повного виведення Сил оборони України з Донецької та Луганської областей.

Трамп говорив із Зеленським про Patriot

Також журналісти запитали Трампа, чи обговорював він із Зеленським постачання ракет для зенітно-ракетних комплексів Patriot. Президент США підтвердив, що ця тема порушувалася під час їхньої розмови.

"Так. Я багато з ним говорив, і він згоден, і Путін теж згоден. Сподіваюся, одного дня, у не надто віддаленому майбутньому, можливо, до настання важкої зими, вони укладуть угоду", — сказав Трамп.

При цьому американський президент не пояснив, що саме він мав на увазі, говорячи про те, що Зеленський і Путін "згодні".

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що Зеленський попросив Трампа залучити Сі Цзіньпіна до тиску на Путіна задля завершення війни. За словами президента України, Трамп погодився передати китайському лідеру прохання щодо припинення війни або принаймні деескалаційних кроків у питаннях енергетики та зерна.

Також Новини.LIVE писав, що Зеленський допустив тристоронню зустріч із Трампом та Путіним під час саміту G20 у Маямі в грудні. Президент вважає цей формат перспективним через участь США, Китаю, Індії, європейських і близькосхідних держав, які можуть впливати на Росію.