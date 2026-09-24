Трамп пообіцяв Сі Цзіньпіну передати прохання Зеленського

Президент України Володимир Зеленський та лідер США Дональд Трамп під час зустрічі 22 вересня 2026 року. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський попросив лідера США Дональда Трампа поговорити з главою Китаю Сі Цзіньпіном щодо впливу на Росію. Він закликав домогтися від російського диктатора Путіна завершення війни або хоча б деескалаційних кроків. Трамп, за словами Зеленського, пообіцяв передати це прохання китайському лідеру.

Про це інформує з місця події журналістка Новини.LIVE Уляна Бойчук.

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Про що Зеленський попросив Трампа

Володимир Зеленський розповів, що попросив Дональда Трампа звернутися до Сі Цзіньпіна та закликати китайського лідера вплинути на Путіна, щоб Росія завершила війну.

За словами президента України, йдеться також про можливі деескалаційні кроки, у яких, на його думку, зацікавлений і Китай. Серед них він назвав питання енергетики та зерна.

Зеленський вважає, що такі кроки могли б стати демонстрацією готовності Росії до деескалації та показати лідерам великих держав, що Путін справді готовий до завершення війни.

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Розповідаючи про своє прохання до президента США, Зеленський зазначив:

"Сьогодні попросив президента Сполучених Штатів Америки, відверто, щоб він поговорив з Сі Цзіньпінем, і попросив лідера Китаю впливати на Путіна, щоб він закінчив війну, хоча б йшов на деескалаційні кроки, в яких, я впевнений, зацікавлений і Китай. Тобто енергетика і зерно. Я вважаю, що це демонстрація деескалації".

Зеленський додав, що така демонстрація, на його думку, була б важливою для лідерів великих держав:

"Принаймні, це демонстрація цим великим країнам, лідерам цих великих країн, та демонстрація в реальності, яку постійно Путін каже, що він хоче закінчення війни. Це просто Україна не дуже хоче. Ось реальна демонстрація".

Що Зеленський сказав про закон Грема

Зеленський також повідомив, що Трамп погодився передати Сі Цзіньпіну його прохання.

Окремо президент України згадав закон Ліндсі Грема, зазначивши, що він може бути впливовим, якщо його використовувати.

"Я попросив президента Трампа, він сказав, що він йому все передасть... Закон Лінзі Грема сильний, якщо його використовувати. Він може бути дуже впливовим".

Новини.LIVE інформували, що Володимир Зеленський заявив, що саміт G20 у грудні 2026 року може стати майданчиком для тристоронньої зустрічі з Дональдом Трампом і Володимиром Путіним. Він назвав такий формат однією з можливостей для переговорів із потенційним результатом. Зеленський також зазначив, що Україна підтримуватиме таку зустріч за наявності відповідної домовленості.

Новини.LIVE також писали, що під час перебування Володимира Зеленського в Нью-Йорку російські журналісти запитали його, коли він приїде до Москви. Президент України коротко відповів, що приїде "на ракеті". Раніше Україна неодноразово пропонувала провести зустріч лідерів на нейтральній території, однак Кремль відкидав такі пропозиції.