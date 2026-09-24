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Головна Новини дня На ракеті: Зеленський відповів журналістам РФ про візит до Москви

На ракеті: Зеленський відповів журналістам РФ про візит до Москви

Ua ru
24 вересня 2026 02:20
Зеленський сказав, що прилетить в Москву на ракеті
Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Російські журналісти під час візиту президента України Володимира Зеленського до Нью-Йорка запитали, коли він приїде до Москви. У відповідь українській лідер сказав, що "на ракеті".

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Clash Report.

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Що сказав Зеленський про візит до Москви

Під час того, як Володимир Зеленський йшов у Нью-Йорку з одного із заходів на полях Генеральної асамблеї ООН, російські пропагандисти неодноразово крикнули: "Когда в Москву?".

Відповідь президента України була дуже короткою.

"На ракеті, бл*", — різко сказав він у відповідь журналістам з РФ.

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Пост Clash Report. Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE, Україна вже неодноразово пропонувала Росії провести зустріч лідерів на нейтральній території. Однак Кремль неодноразово відкидав такі пропозиції і казав лише, що чекають на Зеленського у Москві і що готові зустрічатися лише для формального підписання угоди.

Зокрема, нещодавно було запропоновано провести зустріч Володимира Зеленського та диктатора РФ Володимира Путіна на майбутньому саміті G20 у Майамі. Однак речник Кремля Дмитро Пєсков назвав такий формат абсолютно неможливим та вкотре повторив, що прямий діалог між керівниками двох держав може відбутися лише в Москві.

Також ми писали, що тиждень тому Пєсков допустив проведення нового раунду переговорів щодо завершення війни у тристоронньому форматі вже у жовтні. Українська сторона, як відомо, теж говорила про можливість переговорів наступного місяця.

Володимир Зеленський Москва війна в Україні Росія мирні переговори
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард

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