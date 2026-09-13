Кремль відкинув пропозицію Зеленського про зустріч на саміті G20

Володимир Зеленський. Фото: ОП

Речник Кремля Дмитро Пєсков відкинули пропозицію президента України Володимира Зеленського щодо проведення двосторонньої зустрічі з Володимиром Путіним на майбутньому саміті G20 в американському Маямі. Пєсков назвав такий формат переговорів абсолютно неможливим. У Москві наполягають, що будь-який прямий діалог між керівниками двох держав може відбутися виключно на території столиці РФ.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на France 24.

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Пропозиція України

Український лідер в інтерв'ю Deutsche Welle підтвердив свою готовність до прямих розмов з Путіним задля досягнення реальних результатів.

Володимир Зеленський наголосив, що наразі Україна має значно міцніші та вигідніші позиції для початку потенційного дипломатичного процесу, ніж торік. Це пов'язано з колосальними втратами російських військ та українськими ударами по РФ, що суттєво послаблює позиції Кремля.

"Ми маємо приїхати. Ми маємо зустрітися, поговорити і приймати рішення. Справа не в словах", — підкреслив Володимир Зеленський.

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Але речник Кремля Дмитро Пєсков, коментуючи ініціативу зустрічі в США, відмовився від цієї ідеї.

"Це неможливо. Є готовність зустрітися з ним у Москві", — заявив Пєсков.

Активізація зусиль США

Спроби організувати зустріч відбуваються на тлі намагань Білого дому реанімувати тривалий час заблокований переговорний процес. Зокрема, американські спецпредставники Стів Віткофф та Джаред Кушнер нещодавно здійснили робочі візити до Києва та Москви для узгодження позицій.

В США сподіваються за кілька тижнів оголосити конкретні наступні кроки, проте низький рівень довіри між сторонами та щоденні масовані обстріли України поки що суттєво ускладнюють роботу дипломатів.

Як писали Новини.LIVE раніше, спеціальний посланець та зять Дональда Трампа Джаред Кушнер зазначив, що США уже підготував основну частину угоди про завершення війни в Україні. Він також розповів про перешкоди для заморожування конфлікту.

Також ми повідомляли, що голова парламентської фракції "Слуга народу" один з переговірників Давид Арахамія заявив, що потрібно шукати контакти серед найближчого оточення Володимира Путіна. Він наголосив на важливості виявлення та налагодження діалогу з тими представниками російських еліт, які потенційно схиляються до дипломатичного врегулювання.