Кушнер назвав території найскладнішим питанням переговорів України та РФ

Представник Трампа Джаред Кушнер. Фото: Getty Images

Територіальне питання залишається найскладнішою проблемою у переговорах між Україною та Росією. Американський переговорник Джаред Кушнер пояснив, що значною мірою його вирішення залежить від того, як розвиватиметься ситуація на полі бою. За його словами, фронт залишається динамічним, а розвиток військових технологій також впливає на перебіг війни та переговорного процесу.

Про це Кушнер заявив під час щорічній зустрічі YES, організованої Фондом Віктора Пінчука, передає журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

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Території залишаються головною проблемою на переговорах

Кушнер зазначив, що після роботи з обома сторонами переговорів США мають краще розуміння їхніх позицій та питань, які необхідно вирішити для завершення війни.

"Найскладніше питання все ще — територія", — заявив він.

За словами Кушнера, територіальне питання не можна розглядати окремо від ситуації на фронті. Він назвав її динамічною та зазначив, що на перебіг бойових дій дедалі більше впливають нові технології.

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Американський переговорник також пояснив, що Україна та Росія поки не мають однакового бачення бажаного результату війни. Саме тому, за його словами, посередникам необхідно продовжувати роботу з обома сторонами, вислуховувати їхні позиції та шукати точки перетину.

Кушнер наголосив, що завдання переговорників полягає не в тому, щоб просто передавати повідомлення між сторонами. Йдеться про побудову довіри, пошук сфер, де позиції можуть збігатися, та створення умов для досягнення домовленості.

Водночас він підкреслив, що кінцевою метою має бути не лише припинення нинішніх бойових дій, а й створення умов для тривалого миру.

Як писали Новини.LIVE, під час зустрічі YES Зеленський заявив, що приїзд Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Києва пов’язаний із посиленням позицій України. Президент зазначив, що українські військові мають успіхи на полі бою, а російська армія не може швидко просуватися та зазнає значних втрат. За словами Зеленського, американські представники могли побачити ситуацію в Україні та донести її до російської сторони.

Також економіст Олексій Кущ заявив, що візити Джареда Кушнера та Стіва Віткоффа до Києва й Москви не були спрямовані безпосередньо на укладення мирної угоди. За його словами, американські представники намагалися відновити переговорний процес і передати сторонам їхні пропозиції та позиції.