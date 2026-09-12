Кушнер назвал территориальный вопрос самым сложным аспектом переговоров между Украиной и РФ

Представитель Трампа Джаред Кушнер. Фото: Getty Images

Территориальный вопрос остается самой сложной проблемой в переговорах между Украиной и Россией. Американский переговорщик Джаред Кушнер пояснил , что в значительной степени его решение зависит от того, как будет развиваться ситуация на поле боя. По его словам, фронт остается динамичным, а развитие военных технологий также влияет на ход войны и переговорного процесса.

Об этом Кушнер заявил во время ежегодной встречи YES, организованной Фондом Виктора Пинчука, передает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

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Территориальные вопросы остаются главной проблемой на переговорах

Кушнер отметил, что после работы с обеими сторонами переговоров США лучше понимают их позиции и вопросы, которые необходимо решить для завершения войны.

"Самый сложный вопрос по-прежнему — территория", — заявил он.

По словам Кушнера, территориальный вопрос нельзя рассматривать в отрыве от ситуации на фронте. Он назвал её динамичной и отметил, что на ход боевых действий всё больше влияют новые технологии.

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Американский переговорщик также пояснил, что Украина и Россия пока не имеют одинакового видения желаемого исхода войны. Именно поэтому, по его словам, посредникам необходимо продолжать работу с обеими сторонами, выслушивать их позиции и искать точки соприкосновения.

Кушнер подчеркнул, что задача переговорщиков заключается не в том, чтобы просто передавать сообщения между сторонами. Речь идет о построении доверия, поиске сфер, где позиции могут совпадать, и создании условий для достижения соглашения.

В то же время он подчеркнул, что конечной целью должно быть не только прекращение нынешних боевых действий, но и создание условий для прочного мира.

Как писали Новини.LIVE, во время встречи YES Зеленский заявил, что приезд Стива Виткоффа и Джареда Кушнера в Киев связан с укреплением позиций Украины. Президент отметил, что украинские военные добиваются успехов на поле боя, а российская армия не может быстро продвигаться и несет значительные потери. По словам Зеленского, американские представители смогли увидеть ситуацию в Украине и донести её до российской стороны.

Также экономист Алексей Кущ заявил, что визиты Джареда Кушнера и Стива Виткоффа в Киев и Москву не были направлены непосредственно на заключение мирного соглашения. По его словам, американские представители пытались возобновить переговорный процесс и донести до сторон их предложения и позиции.