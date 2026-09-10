Почему Кушнер и Виткофф не ехали ради мирного соглашения: объяснение Куща

Джаред Кушнер и Стив Виткофф в Киеве. Фото: Офис Президента Украины

Визиты специальных представителей США Джареда Кушнера и Стива Виткоффа в Москву и Киев не были попыткой заключить мирное соглашение между Украиной и Россией. Они, прежде всего, стремились возобновить переговорный процесс и согласовать позиции сторон перед дальнейшими контактами.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на заявление финансового аналитика и экономиста Алексея Куща в эфире проекта "Світ на зламі"

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Кущ объяснил роль американских переговорщиков

По словам эксперта, миссию Кушнера и Виткоффа следует рассматривать как пример "челночной дипломатии", когда посредники поочередно проводят переговоры со всеми сторонами конфликта.

Кущ подчеркнул, что во время таких визитов речь не идет о подписании мирного соглашения. Вместо этого стороны обмениваются своими предложениями и позициями, которые он назвал "дипломатическими офертами".

"Их миссия заключалась в том, чтобы возродить старый формат", — отметил Кущ.

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Экономист также обратил внимание, что диалог между Вашингтоном и Москвой не стоит рассматривать исключительно через призму войны в Украине.

По его словам, США и Россия параллельно обсуждают ряд других международных вопросов, в частности ситуацию вокруг Ирана. Именно поэтому контакты между сторонами имеют гораздо более широкую повестку дня.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что в России Виткоффа и Кушнера заставили несколько часов ждать Владимира Путина в Кремле. Российский диктатор использовал визит американских спецпосланников для демонстрации своего влияния перед выборами в Госдуму, а уже потом речь зашла о войне.

Также Новини.LIVE писал о заявлении Владимира Зеленского относительно российских ударов по аэропортам "Борисполь" и "Жуляны". Перед визитом Виткоффа и Кушнера Москва атаковала аэродромы, чтобы американцы не смогли прилететь самолетом.