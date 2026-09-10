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Головна Новини дня Економіст: Кушнер та Віткофф відвідали Київ та Москву не для миру

Економіст: Кушнер та Віткофф відвідали Київ та Москву не для миру

Ua ru
10 вересня 2026 23:24
Ексклюзив
Чому Кушнер і Віткофф не їхали заради мирної угоди: пояснення Куща
Джаред Кушнер та Стів Віткофф у Києві. Фото: Офіс Президента України

Візити спецпредставників США Джареда Кушнера та Стіва Віткоффа до Москви й Києва не були спробою укласти мирну угоду між Україною та Росією. Вони насамперед намагалися відновити переговорний процес та узгодити позиції сторін перед подальшими контактами.

Про це повідомив портал Новини.LIVE із посиланням на заяву фінансового аналітика та економіста Олексія Куща в ефірі проєкту "Світ на зламі".

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Кущ пояснив роль американських переговорників

За словами експерта, місію Кушнера та Віткоффа слід розглядати як приклад "човникової дипломатії", коли посередники по черзі проводять переговори з усіма сторонами конфлікту.

Кущ наголосив, що під час таких візитів не йдеться про підписання мирної угоди. Натомість сторони обмінюються своїми пропозиціями та позиціями, які він назвав "дипломатичними офертами".

"Їхня місія полягала в тому, щоб реанімувати старий формат", — зазначив Кущ.

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Економіст також звернув увагу, що діалог між Вашингтоном і Москвою не варто розглядати виключно через призму війни в Україні.

За його словами, США та Росія паралельно обговорюють низку інших міжнародних питань, зокрема ситуацію навколо Ірану. Саме тому контакти між сторонами мають значно ширший порядок денний.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомлявЮ, що в Росії Віткоффа та Кушнера змусили кілька годин чекати на Володимира Путіна у Кремлі. Російський диктатор використав візит американських спецпосланців для демонстрації свого впливу перед виборами до Держдуми, а вже потім говорили про війну.

Також Новини.LIVE писав про заяву Володимира Зеленського щодо російських ударів по аеропортах "Бориспіль" і "Жуляни". Перед візитом Віткоффа та Кушнера Москва атакувала аеродроми, щоб американці не змогли прилетіти літаком.

переговори мирні переговори Стів Віткофф Олексій Кущ Джаред Кушнер
Леонід Ужва - Редактор новин
Автор:
Леонід Ужва

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