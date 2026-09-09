Путін змусив Віткоффа та Кушнера чекати на зустріч у Кремлі

Зустріч Путіна з американськими спецпослянцями Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. Фото: Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS

Російський диктатор Володимир Путін змусив спеціальних посланців Сполучених Штатів Америки Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера декілька годин чекати на зустріч у Кремлі. Таким чином, він хотів продемонструвати "власний вплив" напередодні виборів до Держдуми Росії.

Про це повідомляє Bloomberg, передає Новини.LIVE.

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Путін змусив спецпосланців США чекати на зустріч

Перед проведенням виборів до Державної думи РФ, запланованих на 18-20 вересня, Путін використав дипломатичний візит спецпосланців США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера для демонстрації авторитету перед внутрішньою аудиторією.

Зустріч у Кремлі відбулася лише ввечері, через що американська делегація декілька годин чекала на зустріч. У цей час Віткофф та Кушнер перебували на тривалому обіді з представником російського диктатора Кирилом Дмитрієвим у дорогому ресторані в центрі Москви.

Як писали Новини.LIVE, державний секретар США Марко Рубіо назвав змістовними переговори щодо завершення війни в Україні, які американські представники провели в Києві та Москві. За його словами, у найближчі тижні сторони можуть напрацювати конкретний план дій для припинення війни.

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Водночас заступник міністра оборони США з питань військової політики Елбридж Колбі заявив, що війна в Україні може тривати ще роками. За його словами, РФ відновлює свої військові можливості та оборонну промисловість.