Путин заставил Уиткоффа и Кушнера ждать встречи в Кремле

Встреча Путина с американскими специальными посланниками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Фото: Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS

Российский диктатор Владимир Путин заставил специальных посланников Соединённых Штатов Америки Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера несколько часов ждать встречи в Кремле. Таким образом он хотел продемонстрировать "свое влияние" накануне выборов в Госдуму России.

Об этом сообщает Bloomberg, передает Новини.LIVE.

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Путин заставил спецпосланцев США ждать встречи

Перед выборами в Государственную думу РФ, запланированными на 18-20 сентября, Путин использовал дипломатический визит спецпосланников США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера для демонстрации авторитета перед внутренней аудиторией.

Встреча в Кремле состоялась только вечером, из-за чего американская делегация несколько часов ждала встречи. В это время Уиткофф и Кушнер находились на продолжительном обеде с представителем российского диктатора Кириллом Дмитриевым в дорогом ресторане в центре Москвы.

Как писали Новини.LIVE, государственный секретарь США Марко Рубио назвал содержательными переговоры о завершении войны в Украине, которые американские представители провели в Киеве и Москве. По его словам, в ближайшие недели стороны могут разработать конкретный план действий по прекращению войны.

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В то же время заместитель министра обороны США по вопросам военной политики Элбридж Колби заявил, что война в Украине может продолжаться ещё годами. По его словам, РФ восстанавливает свои военные возможности и оборонную промышленность.