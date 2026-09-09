Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыLifeМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Путин заставил Уиткоффа и Кушнера ждать встречи несколько часов

Путин заставил Уиткоффа и Кушнера ждать встречи несколько часов

Ua ru
9 сентября 2026 17:38
Путин заставил Уиткоффа и Кушнера ждать встречи в Кремле
Встреча Путина с американскими специальными посланниками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Фото: Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS

Российский диктатор Владимир Путин заставил специальных посланников Соединённых Штатов Америки Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера несколько часов ждать встречи в Кремле. Таким образом он хотел продемонстрировать "свое влияние" накануне выборов в Госдуму России.

Об этом сообщает Bloomberg, передает Новини.LIVE.

Реклама

Путин заставил спецпосланцев США ждать встречи

Перед выборами в Государственную думу РФ, запланированными на 18-20 сентября, Путин использовал дипломатический визит спецпосланников США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера для демонстрации авторитета перед внутренней аудиторией.

Встреча в Кремле состоялась только вечером, из-за чего американская делегация несколько часов ждала встречи. В это время Уиткофф и Кушнер находились на продолжительном обеде с представителем российского диктатора Кириллом Дмитриевым в дорогом ресторане в центре Москвы.

Как писали Новини.LIVE, государственный секретарь США Марко Рубио назвал содержательными переговоры о завершении войны в Украине, которые американские представители провели в Киеве и Москве. По его словам, в ближайшие недели стороны могут разработать конкретный план действий по прекращению войны.

Читайте также:

В то же время заместитель министра обороны США по вопросам военной политики Элбридж Колби заявил, что война в Украине может продолжаться ещё годами. По его словам, РФ восстанавливает свои военные возможности и оборонную промышленность.

США война владимир путин Россия Стив Виткофф
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации